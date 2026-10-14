La forma más fácil de optimizar trámites de PAMI: cómo mantener actualizados tus datos

El organismo impulsa una campaña para que sus afiliados revisen el teléfono, el correo electrónico y el domicilio, claves para recibir avisos.

La actualización se gestiona desde Mi PAMI, tanto en la aplicación como en la web, y algunos cambios requieren documentación adicional.

Mantener actualizados los datos personales de el Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) permite recibir información sobre prestaciones, consultar documentación y completar gestiones sin depender de atención presencial.

Por eso, el organismo puso en marcha una campaña para que sus afiliados revisen los datos registrados en Mi PAMI , en especial el teléfono, el correo electrónico y el domicilio de residencia.

El procedimiento se puede hacer desde una computadora, una tablet o un celular. La plataforma reúne información y servicios como la credencial digital, las recetas electrónicas, las órdenes médicas, los turnos y la cartilla de profesionales. Tanto la aplicación como el portal web muestran la misma información y utilizan el mismo usuario y contraseña.

No todos los cambios requieren el mismo procedimiento. El correo electrónico, el teléfono de contacto y el domicilio de residencia se pueden modificar directamente desde el perfil. Para corregir datos como el estado civil, la información previsional o el domicilio legal, PAMI establece un trámite puntual y puede solicitar documentación respaldatoria.

El primer paso es entrar a Mi PAMI desde la aplicación oficial o a través del portal web del organismo . Para iniciar sesión, hay que contar con el CUIL y la contraseña . Si es la primera vez que se ingresa, será necesario completar el registro y seguir las indicaciones de la plataforma.

Una vez en la cuenta, hay que dirigirse al ícono de perfil, ubicado en la parte superior derecha, y seleccionar “Mis datos”. Ahí se pueden consultar los datos personales registrados y elegir el campo que se necesita modificar. Los afiliados pueden actualizar tres datos directamente desde esa sección:

correo electrónico: permite corregir la dirección utilizada para recibir comunicaciones

teléfono de contacto: sirve para mantener vigente el número celular registrado

domicilio de residencia: corresponde al lugar donde vive habitualmente la persona y donde puede recibir los insumos que entrega PAMI

Es importante tener acceso al teléfono o al correo que se utiliza para completar la validación. Si el afiliado ya no puede ingresar a esos medios de contacto, puede encontrar dificultades para confirmar el cambio. En ese caso, PAMI dispone de canales oficiales para hacer consultas y reclamos.

El domicilio legal y el domicilio de residencia no son lo mismo. El primero es el que figura en el DNI, mientras que el segundo identifica el lugar donde la persona vive habitualmente y que el organismo tiene en cuenta, entre otras cosas, para la entrega de insumos. Por eso, si el cambio corresponde al domicilio que aparece en el DNI, no alcanza con editar el domicilio de residencia desde el perfil.

Para modificar el domicilio legal, el organismo solicita el DNI con la dirección actualizada o, en su defecto, una constancia impresa que acredite que se inició el trámite de cambio de domicilio. Si la persona está internada en una institución geriátrica, se admite una nota del establecimiento que indique esa situación y desde cuándo permanece ahí.

¿Por qué es importante tener los datos actualizados en la plataforma? Mejor comunicación y seguridad

El objetivo de la campaña de PAMI es que la información registrada permita mantener el contacto con los afiliados y facilitar el acceso a las prestaciones. Un número de teléfono que ya no se usa o una dirección de correo incorrecta pueden dificultar la recepción de comunicaciones vinculadas con trámites, servicios y novedades.

Otro beneficio es el acceso a la cuenta digital. Mi PAMI permite consultar la credencial, las recetas electrónicas, las órdenes médicas, los turnos y la cartilla personalizada. La información se encuentra sincronizada entre la aplicación y la página web, por lo que el afiliado puede elegir desde qué dispositivo hacer sus consultas.

La seguridad es otro de los motivos por los que conviene revisar los datos. La validación por correo electrónico o mensaje de texto ayuda a confirmar que los cambios se realizan a través de un medio de contacto al que la persona tiene acceso. El código de verificación es confidencial y no debe compartirse con terceros.

Si surgen problemas durante el proceso, como no recibir el código de validación, no poder registrarse o no conseguir ingresar a la cuenta, existe un formulario para presentar un reclamo relacionado con Mi PAMI. También se puede llamar a PAMI Escucha y Responde, al 138, una línea gratuita disponible en todo el país las 24 horas, durante los 365 días del año.