La obra social difundió una serie de medidas de seguridad para reducir los riesgos que podrían traer las lluvias intensas e inundaciones.

Tener los medicamentos habituales, la documentación personal y los teléfonos de emergencia a mano facilita una eventual evacuación.

La llegada de los meses de calor y la posibilidad de que se registren precipitaciones intensas en distintas regiones del país ponen el foco sobre las medidas de prevención frente a los fenómenos meteorológicos, con los adultos mayores como uno de los grupos que requieren especial atención durante estas situaciones.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) difundió una guía destinada a sus afiliados para saber cómo actuar antes, durante y después de una emergencia climática vinculada con el fenómeno El Niño .

El Niño forma parte de un fenómeno climático denominado El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), vinculado con las variaciones en la temperatura superficial del océano Pacífico ecuatorial. Estas modificaciones pueden alterar los patrones de precipitaciones y temperaturas en distintas regiones del mundo.

En Argentina, PAMI identificó al verano 2026-2027 como una etapa prioritaria para reforzar las medidas de prevención . Las provincias con mayor riesgo de precipitaciones extremas e inundaciones son Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, además del norte de Buenos Aires.

Ante la posibilidad de tormentas, la Agencia Federal de Emergencias y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) establecieron diferentes recomendaciones según el nivel de alerta vigente en cada localidad.

Alerta amarilla: se aconseja permanecer adentro de la vivienda, evitar sacar los residuos a la calle y mantener despejados los desagües mientras las condiciones meteorológicas permitan hacerlo sin peligro

se aconseja permanecer adentro de la vivienda, evitar sacar los residuos a la calle y mantener despejados los desagües mientras las condiciones meteorológicas permitan hacerlo sin peligro Alerta naranja: se recomienda suspender los desplazamientos innecesarios, mantener el celular cargado y preparar los elementos indispensables para afrontar una emergencia

se recomienda suspender los desplazamientos innecesarios, mantener el celular cargado y preparar los elementos indispensables para afrontar una emergencia Alerta roja: ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos extremos, es necesario respetar las instrucciones de las autoridades locales, mantenerse lejos de los cursos de agua y evitar circular por calles inundadas

Durante una tormenta eléctrica, tampoco se recomienda bañarse, lavar los platos o usar teléfonos con cable, ya que las instalaciones eléctricas y las cañerías pueden conducir la electricidad de los rayos. Las autoridades también desaconsejan intentar atravesar calles anegadas a pie o en vehículos, debido a que la profundidad del agua y el estado del pavimento pueden resultar difíciles de identificar.

La recomendación de PAMI ante el fenómeno El Niño para todos los adultos mayores

Una de las principales recomendaciones de PAMI consiste en organizar una red de asistencia con familiares, vecinos o personas de confianza antes de una emergencia. Esta medida es fundamental para jubilados y pensionados que viven solos o necesitan ayuda para movilizarse. También se aconseja preparar un kit de emergencia que contenga los siguientes elementos:

agua potable

alimentos no perecederos

botiquín de primeros auxilios

radio a pilas

linterna y pilas de repuesto

medicamentos de uso habitual

documentación personal protegida del agua (adentro de una bolsa ziploc, por ejemplo)

La obra social recomienda prestar especial atención a la disponibilidad de agua segura después de una inundación. Esta debe utilizarse tanto para beber y cocinar como para la higiene bucal y la limpieza del espacio. Los alimentos que estuvieron en contacto con agua contaminada deben descartarse. También es necesario revisar aquellos productos que requieren refrigeración cuando se producen cortes prolongados de luz.

Otro de los riesgos sanitarios asociados con las inundaciones es la leptospirosis, una enfermedad bacteriana que puede transmitirse mediante el contacto con barro, agua o superficies contaminadas con la orina de animales infectados. Sus síntomas son fiebre, dolores de cabeza, molestias musculares, vómitos y diarrea. Estas manifestaciones pueden aparecer entre dos y 30 días después de la exposición a la bacteria.

Para reducir las posibilidades de contagio, PAMI recomienda usar guantes y botas impermeables durante las tareas de limpieza, proteger las heridas de la piel y consultar a un profesional de la salud ante la aparición de síntomas.

En caso de que una emergencia climática dificulte el acceso a medicamentos, insumos o prestaciones médicas, los afiliados pueden comunicarse gratuitamente con PAMI Escucha y Responde al 138, disponible durante las 24 horas, los 365 días del año.