La obra social ofrece capacitaciones gratuitas en más de 60 instituciones educativas del país, con modalidades presenciales y virtuales.

Las personas afiliadas pueden participar de hasta cinco actividades académicas y tres talleres sociopreventivos de manera simultánea.

Además de la cobertura médica y el acceso a medicamentos, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ( PAMI ) cuenta con un programa educativo que permite a sus afiliados estudiar en universidades de todo el país . La propuesta incluye actividades vinculadas con el manejo de herramientas digitales, los idiomas, la literatura y otras disciplinas artísticas.

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Las capacitaciones están a cargo de docentes universitarios y no exigen que los participantes cuenten con estudios secundarios o superiores previos . Tampoco es necesario abonar una matrícula ni pagar cuotas mensuales durante el período de cursada.

El programa Universidad para Adultos Mayores (UPAMI) es una iniciativa educativa que actualmente cuenta con la participación de más de 60 unidades académicas distribuidas en el territorio nacional.

Las actividades están destinadas a las personas afiliadas que quieran adquirir conocimientos sobre una disciplina puntual sin necesidad de inscribirse en una carrera universitaria. Los contenidos, la duración y la frecuencia de las clases dependen de la institución responsable de cada propuesta.

Una de las características del programa es que permite cursar de manera presencial, virtual o mixta . Quienes opten por estudiar a distancia pueden anotarse en universidades de cualquier provincia, independientemente de donde vivan. Para las actividades presenciales, PAMI indica que deben elegir la institución más cercana a su domicilio.

Cada afiliado puede inscribirse en un máximo de cinco cursos universitarios. Además, tiene la posibilidad de participar de hasta tres talleres sociopreventivos, organizados junto con centros de jubilados y pensionados. A diferencia de las propuestas de UPAMI, estos últimos se desarrollan exclusivamente de manera presencial.

Cuáles son los cursos disponibles de PAMI

La oferta académica se distribuye en distintas áreas de interés. Durante el segundo cuatrimestre de 2026, las universidades que integran UPAMI incorporaron propuestas relacionadas con la alfabetización digital, la expresión artística, el bienestar y la estimulación cognitiva. Estas son las capacitaciones que formaron parte de la programación de este semestre:

computación general: manejo de computadoras en niveles iniciales y avanzados

uso básico del celular: aprendizaje de las funciones de los teléfonos inteligentes

herramientas de oficina: manejo de programas informáticos para elaborar documentos y planillas

escritura creativa: producción de cuentos, relatos y otros textos

literatura: lectura y análisis de obras de distintos autores

fotografía digital: técnicas para la captura de imágenes

dibujo y pintura: aprendizaje de diferentes técnicas de expresión artística

estimulación cognitiva: ejercicios orientados a trabajar la memoria y la atención

radio: introducción a la producción de contenidos radiofónicos

idiomas: aprendizaje de lenguas extranjeras

danza: actividades de movimiento y expresión corporal

ecoarte: producción artística mediante materiales reutilizables

Es importante distinguir entre los lugares que figuran disponibles en una actividad y su fecha límite de inscripción. Algunos cursos todavía muestran vacantes en la plataforma, aunque el período para anotarse ya terminó. No todos los espacios con cupos libres admiten nuevos participantes en noviembre.

Con el cierre del segundo cuatrimestre, varias universidades ya cerraron sus convocatorias de 2026. Los afiliados deberán consultar el buscador oficial para comprobar si existen inscripciones vigentes o esperar la publicación de las próximas propuestas académicas.

Cómo anotarse en los cursos universitarios de PAMI

La inscripción se gestiona por internet, tanto desde una computadora como desde la aplicación Mi PAMI. No es necesario ir personalmente a una agencia de la obra social para iniciar el trámite. El procedimiento para consultar las vacantes y anotarse es el siguiente:

ingresar a la página oficial de PAMI, en la sección de talleres y cursos seleccionar la opción "Inscribirme", dentro del apartado de cursos universitarios UPAMI elegir una temática de interés o buscar por universidad seleccionar la actividad que se desea realizar revisar los cupos, días, horarios, modalidad y fecha de cierre de inscripción completar los datos personales solicitados confirmar la inscripción

Una vez finalizado el procedimiento, el docente responsable de la actividad se va a comunicar con el afiliado por teléfono o correo electrónico para brindarle las indicaciones que corresponden. Por eso, es importante consignar correctamente los datos de contacto al completar el formulario.