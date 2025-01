La madre de uno de los bebés asesinados en Córdoba apuntó contra la enfermera acusada y expresó: "Es muy doloroso"

Al respecto, relató: "A la hora y media una enfermera me dijo que mi hijo estaba con arritmias, por lo que iban a pasar a terapia intensiva", contó Vanessa, quien subrayó que "la gente ya se acercaba a darle el pésame cuando Francisco todavía estaba vivo " y que " los médicos no pudieron revertir el daño que tenía en su corazón ".

Luego contó que el recién nacido murió ese día a la noche tras sufrir varios paros cardíacos y que le ofrecieron realizar una autopsia, pero los médicos le advirtieron que "quizás no se sabría la causa de su muerte, por lo que debía quedarse una semana más" en el hospital.

"Empezamos un duelo con dudas porque nunca nos imaginamos que nos pase algo así", reconoció la mujer, aunque "a los cinco meses se enteraron por la televisión" que Francisco "formaba parte de una causa que se estaba investigando si fue asesinado o no".

Luego, durante el transcurso del caso se conoció que el bebé fue víctima de una inyección alta de potasio.

Qué declaró la enfermera acusada del asesinato de cinco bebés en Córdoba

Durante la audiencia de este martes, declaró Brenda Agüero, acusada de ser la autora material del homicidio de cinco bebés y ocho intentos de homicidio en el Hospital Neonatal de Córdoba. También hay otros 10 acusados, pero la mujer es la única que se sentó en la silla hasta el momento.

Ante la justicia de Córdoba, Agüero reconoció que “las muertes de los bebés existieron”, pero aclaró: “No pueden bombardearme a mí cuando no tienen pruebas. La Justicia tiene que ser justa”.

Asimismo, durante su declaración, que duró 45 minutos, apuntó contra la prensa: “Cuando me detuvieron fue impresionante como la parte mediática era señalarme, tirarme a mí sin pensar en el riesgo que corría yo en un contexto de encierro como mi familia”.

También expresó que esa presión la llevó a tener un ataque de pánico, por tener "contacto escaso con el exterior” y aseguró: “Fue muy impactante, muy shockeante para mí que los periodistas estuvieran por todos lados sacando fotos”.

En cuanto a los cargos en su contra, Agüero sostuvo: "Gracias a esa imagen que crearon los periodistas yo me veo en este contexto. No existe posibilidad de que se me cruce por la cabeza hacer algo a una persona, mucho menos a unos niños. No hubiera peleado tanto para entrar, lo peleé muchísimo”, indicó.

“Quiero que quede bien en claro que no entiendo en qué cabeza cabe que una persona sana, sin enfermedad psiquiátrica, los periodistas se encargaron de hacerle creer al público una imagen de asesino serial”, enfatizó.