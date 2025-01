Declaró la enfermera acusada de matar a cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba

Ante la justicia de Córdoba, Branda Agüero reconoció que “las muertes de los bebés existieron, no lo voy a negar” , pero pidió: “ No pueden bombardearme a mí cuando no tienen pruebas. La Justicia tiene que ser justa”.

Asimismo, durante su declaración que duró 45 minutos apuntó contra la prensa: “Cuando me detuvieron fue impresionante como la parte mediática era señalarme, tirarme a mí sin pensar en el riesgo que corría yo en un contexto de encierro como mi familia”.

También expresó que esa presión la llevó a tener un ataque de pánico, por tener "contacto escaso con el exterior” y aseguró que “fue muy impactante, muy shockeante para mí que los periodistas estuvieran por todos lados sacando fotos”.

“Pensé que iba a ser más fácil, que estaba lista para el juicio, pero no fue así. Hoy estoy mucho más tranquila”, sostuvo posteriormente.

Hospital Neonatal CBA.jpg Los crímenes ocurrieron en el Hospital Neonatal de Córdoba. P12

“Gracias a esa imagen que crearon los periodistas yo me veo en este contexto. No existe posibilidad de que se me cruce por la cabeza hacer algo a una persona, mucho menos a unos niños. No hubiera peleado tanto para entrar, lo peleé muchísimo”, indicó.

Luego, agregó: “Quiero que quede bien en claro que no entiendo en qué cabeza cabe que una persona sana, sin enfermedad psiquiátrica, los periodistas se encargaron de hacerle creer al público una imagen de asesino serial”.

Por otro lado, aseguró que hoy no podría volver a ejercer la profesión que tanto quiso y por el cual “había peleado tanto para entrar”, afirmando que la situación terminó con su carrera.

“Me han bombardeado por todos lados. Dijeron que andaba de camiseta mangas largas, allanaron mi casa dos veces. En mi ropa no van a encontrar nunca camiseta, polera, buzo porque no uso. No me gusta. Nunca van a encontrar nada. También dijeron que buscaba en internet cómo administrar potasio”, aseguró.

Las denuncias contra el hospital de Córdoba

A dos años y medio de las denuncias realizadas, comenzó el juicio a la enfermera y otros 10 acusados por la muerte de cinco bebés recién nacidos en el Hospital Neonatal de la provincia de Córdoba y el intento de asesinato de otros ocho. La Cámara en lo Criminal y Correccional de la 7ª Nominación de Córdoba y un jurado popular los juzgarán desde las 9.

Los hechos ocurridos en el hospital Dr. Ramón Carrillo se destaparon con la denuncia de un ingeniero que formaba parte del staff del hospital y tomó conocimiento previo por “muertes extrañas” que le llamaron la atención.

Finalmente, la principal sospechosa en la causa es la enfermera Brenda Agüero, que es el denominador común en todos los fallecimientos, fue acusada de haberle suministrado grandes cantidades de potasio a 13 recién nacidos entre marzo y junio de 2022.

Luego de la denuncia del ingeniero, se realizó una investigación interna y comenzaron a realizarse allanamientos y cotejo de historias clínicas para encontrar un punto en común, ya que notaron que no se trataba de algo aislado.

Todos los relatos de los padres y madres indicaban que eran bebés sanos y que la respuesta de los médicos es que había tenido una falla en el corazón. Se realizó un listado de aquellas personas que participaron en los casos que tenían a Brenda en común.

En las autopsias a dos de las víctimas se registró que mostraron altos niveles de potasio que los llevó a la muerte. Lo que se sospecha es que Agüero actuaba en el salón de recuperación sola y mientras los alzaba, los inyectaba.

La mujer tiene prisión preventiva desde ese momento y continúa detenida en la cárcel de Bouwer. También se dio a conocer que la mujer había googleado cómo dosificar potasio e insulina, además, había leído sobre prácticas técnicas de reanimación en menores, sustancias que generan paros cardíacos y un texto sobre qué hacer en casos de duelo por muerte.

Las madres de los bebés aseguraron que mostró un raro interés por los recién nacidos apenas se descompensaron y fue la primera en advertir lo que había sucedido.