Juicio por la muerte de bebés en Córdoba: el abogado de la enfermera aseguró que "va a salir sobreseída" en la causa

Nievas afirmó que su clienta Agüero es ontológica y verdaderamente inocente porque "no hay una prueba directa" contra ella. En este sentido, el abogado afirmó que la hipótesis de la defensa es que "hubo una asepsia generalizada, porque el hospital neonatal y específicamente el centro obstétrico era una mugre" y agregó que "los bebés muertos no murieron todos de lo mismo, sino que en algunos casos por afecciones congénitas o de las propias madres".

"Nosotros, por una cuestión de respeto, no hemos querido decirlo hasta ahora, pero surge de las planillas de las historias clínicas de las mamás, que había una que tenía SIDA, dos Sífilis, tres problemas renales y eso terminó afectando a los bebés", apuntó el abogado.

Sobre la repercusión que tuvo el caso en la provincia y en los medios nacionales, el abogado analizó: "Esa versión oficial de madre sana, embarazo normal, niño sano o sorpresa porque fallecieron los bebés fue una mentira, una construcción, que se va a empezar a desmoronar a partir que empiecen los testimonios y de lo que surja en el juicio".

Acerca de la inyección de potasio, Nievas expresó: "Científicamente es imposible que un bebé de 3 kilos reciba la más mínima dosis y sobreviva. Eso es una mentira absoluta que se va a comprobar. La evolución hacia la muerte de una persona por aplicación de potasio es inmediata".

"Lo que ha pasado acá es una asepsia generalizada que los médicos no supieron manejar y, cuando se complicó el cuadro, empezaron a inventar algo que permitiera hacer zafar al gobierno de su responsabilidad en un hospital público. Entonces, la única brillante idea que se le ocurrió es la de una asesina serial, y Brenda es seleccionada entre las personas que estaban en casi todos los partos, porque es mujer, del interior y porque se suponía que no iba a poder defenderse", sentenció el letrado.

El juicio inició en La Cámara en lo Criminal y Correccional de la 7ª Nominación de Córdoba y un jurado popular será el encargado de juzgar a los imputados. El cronograma se desplegará hasta junio y está programado para que haya cuatro audiencias semanales en el Tribunal II lunes, martes, miércoles y jueves de 9 a 16 y en febrero serán tres por semana lunes, martes y miércoles en un horario similar, según informaron.

La respuesta de la abogada querellante

En el inicio del juicio por el caso, la abogada querellante Daniela Morales Leanza le respondió al defensor de la enfermera Brenda Agüero quien y sostuvo que no es verdad que ciertas madres de los bebes “tenían sífilis” y que no le “va a permitir” que “estigmatice a ninguna madre”. Al ser consultada si existen antecedentes de salud en las progenitoras, Leanza agregó. "No, no hay. Estamos en el 2025. No le voy a permitir que me estigmatice a ninguna de las madres con demasiado dolor”.

“Nosotros tenemos prueba y base sólida que va a demostrar la responsabilidad criminal de la principal sospechosa, de Brenda Agüero. No es verdad que no hay pruebas, que es un perejil, ni que es un caso político o de una infección hospitalaria, sino ¿cómo se explican los pinchazos?”, manifestó en diálogo con Radio Rivadavia.

En este escenario, Leanza detalló que una de los recién nacidos presentó un pinchazo en la espalda, que le produjo inmediatamente una necrosis: "Tenía el doble del potasio, 11,5 cuando el valor normal era 5. Ningún tipo de medicación se coloca en la espalda de un bebé, jamás”, afirmó.

Para la abogada querellante, la "gran culpable es Agüero" aunque también destacó que " hay otros acusados en este juicio que tuvieron conocimiento y ocultaron todo".

Sobre la hipótesis de la defensa, que subraya el mal estado del hospital provincial y plantea un caso de asepsia, Leanza respondió: “¿Un gobierno va a mandar a pinchar o va a preferir plantear un asesinato serial dentro de un hospital público antes de lo más fácil que es realizar una desinfección? Estamos hablando de síntomas de bradicardia propio de la sintomatología que provoca el potasio o un shock hipoglucémico propio cuando se le coloca a una persona sana una dosis de insulina”.

“No hay antecedentes en historia criminal, por lo menos de Argentina y en Latinoamérica, de una personalidad con estas características. Generalmente uno está acostumbrado a verlo en películas de Netflix o en otras partes del mundo”, analizó sobre la mujer imputada a quién calificó cómo una persona con "una necesidad exacerbada de un reconocimiento, de destacar".

“Era quien alertaba a los médicos para que atiendan a un bebé cuando todavía no presentaban los casos, de estar muy encima. Esa necesidad narcisista de sentirse salvadora”, sentenció Leanza.

Muerte de los bebés en el Neonatal de Córdoba: los detalles del caso

El caso se destapó por la denuncia de un ingeniero que formaba parte del staff del hospital. El hombre tomó conocimiento previo por "muertes extrañas" que llamaron su atención y decidió dirigirse a la Justicia.

Desde entonces, se realizó una investigación interna y comenzaron a realizarse allanamientos y cotejo de historias clínicas para encontrar un punto en común, ya que las autoridades notaron que no se trataba de algo aislado.

Según los relatos de los padres y madres de las víctimas, las mismas eran bebés sanos y que la respuesta de los médicos es que había tenido una falla en el corazón. En ese entonces, la justicia llevó a cabo un listado de todas las personas que intervinieron en el cuidado en los distintos casos. Ante esto, el nombre de Brenda Agüero se presentó como un factor común en cada fallecimiento.

En las autopsias a dos de las víctimas se registró que mostraron altos niveles de potasio que los llevó a la muerte. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que Agüero actuaba en el salón de recuperación sola y mientras los alzaba, los inyectaba con este mineral.

La mujer tiene prisión preventiva desde ese momento y continúa detenida en la cárcel de Bouwer. También se dio a conocer que la mujer había googleado cómo dosificar potasio e insulina, además, había leído sobre prácticas técnicas de reanimación en menores, sustancias que generan paros cardíacos y un texto sobre qué hacer en casos de duelo por muerte. Las madres de los bebés aseguraron que mostró un raro interés por los recién nacidos apenas se descompensaron y fue la primera en advertir lo que había sucedido.

El juicio, además de a Agüero, es al exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo; la exdirectora del Hospital Neonatal, Liliana Asís; la ex vicedirectora del Hospital Neonatal, Claudia Ringelheim; el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria del Hospital Materno Neonatal, Alejandro Escudero Salama; la exjefa de Enfermería del Neonatal, Blanca Alicia Ariza; el exsecretario de Salud, Pablo Caravajal; el abogado y exsecretario de Legales del Ministerio de Salud, Alejandro Gauto; la médica del Neonatal, Adriana Morales; la neonatóloga María Alejandra Luján y la exjefa de Neonatología del Neonatal, Marta Gómez.