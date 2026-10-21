La nueva regulación que tendrá Pinamar para filtrar la circulación de vehículos en "La Frontera" + Agregar ámbito en









Luego de un verano 2026 en el que ocurrieron varios siniestros con los distintos tipos de vehículos aptos para la arena, la gestión municipal decidió crear una patente especial para circular por esa zona, con la necesidad de bajar los riesgos.

La Municipalidad de Pinamar y un cambio rotundo para el ingreso en "La Frotnera". Marcelo Manera

La Municipalidad de Pinamar lanzó el nuevo impuesto “EcoTasa” para los vehículos que circulen por la zona de "La Frontera", luego de las denuncias de los vecinos por las picadas que se producían en el lugar y el riesgo que conllevaba. Sin ir más lejos, en el último verano ocurrió el accidente de Bastián Jerez, el niño de 8 años, que fue embestido por un vehículo 4x4 y, aún continúa su recuperación.

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Este miércoles confirmaron que todos los que quieran circular por "La Frontera" deberán pagar un impuesto de entre $55.000 por semana y $427.000 por año. Estas cuotas serán exclusivas de los 4x4 con patente, como los pick-ups, SUVs y otros todo terreno matriculados.

Los controles antes de ingrear a "La Frontera". Por otro lado, los UTV, cuatriciclos y motos deberán tramitar una Patente Municipal especial, que tendrá un costo inicial de $205.000 y luego, para su renovación anual, se deberá pagar una suma de $136.000 a partir del segundo año. Además, las personas que extravíen la matrícula deberán pagar $68.000 para obtener una copia obligatoria.

La medida por parte de la Municipalidad de Pinamar, a cargo del intendente Juan Iribarren, forma parte de un acuerdo con la justicia, luego de la presentación de un amparo para prohibir por completo la circulación de vehículos en la zona de playas y médanos de la ciudad costera.

El vehículo que embistió a Bastián Jerez. ASD El suceso que desató las polémicas con las famosas picadas pinamarenses fue el siniestro ocurrido el 12 de enero de este año, cuando el UTV en el que viajaba Bastián Jerez, de 8 años, chocó de frente contra una camioneta 4x4. Luego de recuperarse del coma tras varias semanas de operaciones, muchos vecinos salieron a la calle para que los vehículos se prohibieran en "La Frontera".

Quiénes no pagarán la “EcoTasa” Si bien esta nueva norma involucra tanto a residentes como a turistas, la realidad es que solo se aplicará para la gente que quiera presentarse en esa zona determinada, tal como lo cuenta la web oficial del Municipio de Pinamar. “No pagan Ecotasa: Los UTV y cuatriciclos inscriptos en el Registro Municipal. Los vehículos municipalizados en el Partido de Pinamar, que tampoco tienen que hacer el registro. Quienes no ingresen a la Frontera”, aseguran. Los UTV, con impuestos para ir a "La Frontera". Planeta Joy Además, también anticiparon qué se hará con el dinero recaudado por la nueva iniciativa: “El registro financia su propio sistema operativo: plataforma, personal, identificación, chapas, lectoras, infraestructura tecnológica, controles, sistema de infracciones, cartelería y campañas de prevención. La Ecotasa se destina a la remediación, el mantenimiento y el cuidado de los médanos y del ambiente”.

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