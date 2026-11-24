Piden suspender la licencia de Lara Rapallo, la influencer que hizo maniobras peligrosas en Pinamar + Agregar ámbito en









La joven manejaba una camioneta rosa con personas aferradas al exterior del vehículo. Tras identificarla, la Agencia Nacional de Seguridad Vial llevará adelante una acción preventiva.

Rapallo fue grabada realizando maniobras peligrosas en la playa de Pinamar a bordo de una camioneta rosa, mientras varias personas viajaban colgadas en los laterales del vehículo. @naotzumi

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó en las últimas horas la suspensión de la conductora Lara Rapallo, detenida por realizar maniobras peligrosas en Pinamar.

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Rapallo fue grabada realizando maniobras peligrosas en la playa de Pinamar a bordo de una camioneta rosa, mientras varias personas viajaban colgadas en los laterales del vehículo.

La ANSV pidió la suspensión de la conductora que hizo maniobras peligrosas en Pinamar Tras identificar a Rapallo, el organismo actuó de oficio y pidió a la jurisdicción correspondiente la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir, debido a la gravedad de su conducta al volante.

"La peligrosidad de estas maniobras se agrava por el lugar donde fueron realizadas, donde este tipo de conductas pone en riesgo no solo a quienes participan de ellas, sino también a terceros que pueden quedar expuestos a un siniestro grave", indicó el comunicado oficial.

Como parte del procedimiento, la conductora deberá realizar los exámenes correspondientes para determinar si reúne las condiciones necesarias para conducir. @naotzumi Como parte del procedimiento, la conductora deberá realizar los exámenes correspondientes para determinar si reúne las condiciones necesarias para conducir.

Detuvieron a una influencer de 20 años por hacer maniobras peligrosas con su camioneta en Pinamar Una influencer y streamer de 20 años, identificada como Lara Magalí Rapallo, fue detenida tras ser identificado como la conductora de una camioneta RAM rosa que realizaba maniobras peligrosas en “La Olla” de La Frontera en Pinamar. La acción se viralizó en redes sociales e implicó el riesgo de varias personas que iban aferradas afuera del vehículo. La joven fue detenida el domingo y en las imágenes se observa a un vehículo con cuatro personas paradas en los laterales exteriores, que realizaba maniobras de riesgo sobre la arena. A partir del video, la SubDDI de Villa Gesell y la Policía Comunal Primera de Pinamar comenzaron a investigar el hecho. Tras el hecho localizaron la camioneta Dodge RAM 1500 Laramie, de color rosa, en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo. @Hechosanderecho Tras el hecho localizaron la camioneta Dodge RAM 1500 Laramie, de color rosa, en la intersección de las calles Shaw y Del Olimpo. La policía secuestró el rodado y según pudo saber TN, la conductora tiene domicilio en Pilar. La causa fue caratulada como infracción al artículo 193 bis del Código Penal y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Debate N° 4 de Pinamar. Rapallo es una streamer con más de 80 mil seguidores en Instagram y suele subir contenido sobre autos y motos.