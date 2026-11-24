Detuvieron a una influencer de 20 años por hacer maniobras peligrosas con su camioneta en Pinamar + Agregar ámbito en









Se trata de Lara Rapallo, conocida como Naotzumi. La causa fue caratulada como infracción al artículo 193 bis del Código Penal.

Rapallo es una streamer con más de 80 mil seguidores en Instagram y fue detenida el domingo. @naotzumi

Una influencer y streamer de 20 años, identificada como Lara Magalí Rapallo, fue detenida tras ser identificado como la conductora de una camioneta RAM rosa que realizaba maniobras peligrosas en “La Olla” de Pinamar. La acción se viralizó en redes sociales e implicó el riesgo de varias personas que iban aferradas afuera del vehículo.

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La joven fue detenida el domingo y en las imágenes se observa a un vehículo con cuatro personas paradas en los laterales exteriores, que realizaba maniobras de riesgo sobre la arena. A partir del video, la SubDDI de Villa Gesell y la Policía Comunal Primera de Pinamar comenzaron a investigar el hecho.

Quién es Lara Magalí Rapallo, la influencer detenida en Pinamar Tras el hecho localizaron la camioneta Dodge RAM 1500 Laramie, de color rosa, en la intersección de las calles Shawn y Del Olimpo. La policía secuestró el rodado y según pudo saber TN, la conductora tiene domicilio en Pilar.





La causa fue caratulada como infracción al artículo 193 bis del Código Penal y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Debate N° 4 de Pinamar. Rapallo es una streamer con más de 80 mil seguidores en Instagram y suele subir contenido sobre autos y motos.

La causa fue caratulada como infracción al artículo 193 bis del Código Penal y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Debate N° 4 de Pinamar. @naotzumi Dos jóvenes resultaron heridos tras volcar con un UTV en los médanos de Pinamar Un adolescente de 16 años y un joven de 19 sufrieron heridas cuando el UTV en el que viajaban volcó en los médanos de La Frontera, en Pinamar. Ninguno de los dos llevaba casco. Tras el accidente, fueron atendidos por personal médico y trasladados al Hospital Municipal.

El hecho ocurrió durante el comienzo del fin de semana largo. Personal de Seguridad en Playa y equipos de emergencia llegaron al lugar para asistir a los jóvenes, que tenían golpes y cortes por el impacto. La joven fue detenida el domingo y en las imágenes se observa a un vehículo con cuatro personas paradas en los laterales exteriores. @Hechosanderecho Para trasladarlos, se necesitaron dos ambulancias. También participaron agentes de la Guardia Urbana y efectivos policiales. Según la información disponible, ambos sufrieron lesiones leves y estaban fuera de peligro. El episodio recuerda el accidente que sufrió Bastián Jerez, un nene de 8 años, en enero de 2026. El menor resultó gravemente herido luego de un choque entre un UTV y una camioneta en la misma zona de Pinamar. Debido a las lesiones, tuvo que someterse a 17 operaciones.

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