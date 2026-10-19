La OEI eligió a Andrés Delich como secretario general hasta 2030 + Agregar ámbito en









El sociólogo, especialista en Educación y con una carrera de alto nivel en la conducción de políticas educativas en Argentina y en toda la región estará a cargo entre 2027 y 2030.

Desde 2018, Delich ha ejercido como secretario general adjunto de la OEI.

Andrés Guillermo Delich fue elegido nuevo secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) para el periodo 2027-2030. Su elección, por unanimidad, ha tenido lugar durante la XV Asamblea General de la organización, celebrada hoy en la capital argentina.

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Sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y especialista en Educación con orientación en Gestión Educativa por la Universidad de San Andrés en Argentina, Delich cuenta con una amplia trayectoria en la conducción de políticas educativas y en el fortalecimiento institucional en su país y en el resto de Iberoamérica.

Antes de su incorporación a la OEI, fue ministro de Educación de Argentina, secretario de Educación Básica y diputado nacional, cargos desde los que impulsó importantes procesos de reforma y modernización del sistema educativo en su país. También fue cofundador y codirector del Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP), desde donde lideró evaluaciones de sistemas educativos en Costa Rica, Colombia, México y Chile, además de brindar asistencia técnica a ministerios de Educación de la región. Asimismo, se desempeñó como consultor del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo en programas de fortalecimiento institucional y redes regionales de intercambio entre responsables de políticas públicas.

Entre 2016 y 2018 fue director de la OEI en Argentina, etapa en la que impulsó una agenda centrada en la mejora de los aprendizajes, la profesionalización docente, la transformación digital y la educación técnico-profesional. Durante su gestión, la oficina fortaleció sus alianzas con gobiernos, universidades, organizaciones sociales y organismos multilaterales.

Desde 2018, Delich ha ejercido como secretario general adjunto de la OEI, acompañando al secretario general, Mariano Jabonero, en la conducción estratégica de la organización y en su proyección internacional, con grandes hitos conseguidos como el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional en 2024 o su incorporación como organismo observador de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2023.

Delich ha tenido responsabilidad directa en la coordinación de las áreas de alianzas estratégicas y relaciones multilaterales, así como en el fortalecimiento de la presencia institucional de la OEI en foros internacionales. También, durante su etapa como secretario general adjunto promovió la creación y consolidación del Instituto Iberoamericano para la Educación y la Productividad, una iniciativa orientada a fortalecer la colaboración entre gobiernos y sector privado en torno a la educación, la productividad y el desarrollo de competencias. Con su elección para el periodo 2027-2030, Andrés Delich asumirá la conducción de una organización que cuenta actualmente con 23 Estados miembros, una capacidad técnica de más de 600 proyectos anuales y una amplia red de trabajo con presencia territorial en toda Iberoamérica. XV Asamblea General de OEI La XV Reunión de la Asamblea General de OEI fue presidida por la ministra de Capital Humano de la República Argentina y actual presidenta del Consejo Directivo de la OEI, Sandra Pettovello, y contó con la participación de ministras, ministros y autoridades de Educación de los países iberoamericanos. Además de la elección del nuevo secretario general, la agenda incluyó temas como la presentación de la memoria institucional correspondiente al periodo 2019-2026, que recoge la evolución de la organización y los principales resultados de su actividad durante estos ocho años, bajo la gestión de Mariano Jabonero. La memoria estará disponible para su descarga gratuita en formato PDF y en video en la página web de la OEI y también podrá consultarse en formato HTML, con herramientas que permiten ampliar la información y realizar búsquedas por proyectos destacados, países, años o áreas temáticas.

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