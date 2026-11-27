La preocupación por el impacto de estas herramientas en el aprendizaje llevó a los dos mayores sistemas educativos del país a imponer moratorias de un año y reclamar mayor control sobre la tecnología en las aulas.

Los distritos escolares de Nueva York y Los Ángeles encabezan las restricciones al uso de inteligencia artificial en las aulas de Estados Unidos. El sistema educativo de la ciudad de la Costa Oeste desactivó los resúmenes automáticos de las búsquedas en los dispositivos de sus alumnos, mientras crece la presión para que la empresa permita utilizar su buscador sin herramientas de IA.

En detalle, diferentes ciudades comenzaron a tomar medidas para limitar la presencia de la inteligencia artificial de Google en las aulas. Algunos ya bloquearon funciones de sus productos y otros evalúan cambiar de proveedor si la compañía no ofrece una alternativa que permita utilizar sus herramientas sin recurrir a la IA .

Los Ángeles es uno de los epicentros del reclamo que comienza a tomar fuerza en el sistema estadounidense. Allí, las autoridades educativas desactivaron los resúmenes generados por inteligencia artificial de Google, conocidos como AI Overview , en las búsquedas realizadas desde los dispositivos entregados a los estudiantes. La decisión convirtió al distrito escolar de esa ciudad en el más grande del país en restringir esa función.

La decisión representa un nuevo capítulo en el conflicto entre Google y las instituciones educativas estadounidenses. La compañía es uno de los principales proveedores de tecnología para las escuelas del país : sus computadoras Chromebook son las más utilizadas por los estudiantes y sus aplicaciones, como Google Docs y Classroom, forman parte de las tareas cotidianas, el trabajo en clase y la comunicación entre docentes y alumnos.

Sin embargo, la expansión de la inteligencia artificial en esos productos abrió un frente de tensión. En septiembre, los dos distritos escolares más grandes de Estados Unidos —los mencionados Nueva York y Los Ángeles— anunciaron moratorias de un año para el uso estudiantil de IA generativa . Google, por su parte, sostuvo que no puede separar su buscador de las funciones de inteligencia artificial.

En un comunicado, LAUSD explicó que la suspensión temporal de AI Overview busca garantizar que las experiencias digitales de los estudiantes sean “apropiadas para su edad y seguras”. También señaló que revisa de manera permanente sus medidas de protección, incluidas las herramientas de terceros.

Google está cada vez más en el centro del rechazo a la tecnología escolar

El cuestionamiento a las herramientas digitales en las escuelas estadounidenses se intensificó en los últimos años. Primero estuvo enfocado en el uso de celulares y el tiempo frente a las pantallas; ahora, el debate se concentra en la inteligencia artificial y en el riesgo de que los alumnos deleguen en estas herramientas tareas que deberían resolver por su cuenta.

En este escenario, Google quedó en el centro de la discusión en agosto cuando anunció que había habilitado su chatbot Gemini para numerosos estudiantes de primaria y secundaria que utilizan Google Classroom, su plataforma de gestión del aprendizaje.

Unas semanas más tarde, las autoridades educativas de Nueva York y Los Ángeles avanzaron con restricciones al uso de IA generativa. En la gran manzana, la prohibición alcanza a todos los estudiantes de primaria y secundaria. En Los Ángeles, se impide que los alumnos de los niveles K-12 utilicen inteligencia artificial en los dispositivos provistos por las escuelas. Ambos distritos explicaron que las moratorias permitirían desarrollar políticas específicas para el uso de estas tecnologías durante el año académico.

Archivo. Las escuelas piden el acceso al buscador sin los resúmenes de IA. Gentileza - Google

A comienzos de noviembre, Google respondió con cambios en su estrategia para el sector educativo. En una publicación de blog, la empresa informó que desactivaría Gemini y las distintas herramientas de búsqueda de manera predeterminada para las escuelas K-12 durante los meses siguientes. Los administradores deberán habilitar cada función si quieren que sus estudiantes puedan utilizarla.

La compañía presentó la decisión como una forma de darles mayor control a las instituciones. Sin embargo, la posibilidad de desactivar por completo la inteligencia artificial sin perder el acceso al buscador sigue fuera de las opciones disponibles.

Aunque la publicación de Google no afirma expresamente que la búsqueda tradicional no pueda funcionar sin IA, Chris Phillips, vicepresidente de Educación de la empresa, explicó a The New York Times que “La búsqueda y la IA están profundamente integradas”. En ese escenario, si una escuela decide prohibir la inteligencia artificial, los estudiantes “no tendrán acceso a la búsqueda, y verán un mensaje de su escuela que indica que no está disponible”.

La integración de estas herramientas se profundizó con el lanzamiento de AI Overview en 2025. Desde entonces, Google incorporó respuestas resumidas generadas por inteligencia artificial en una parte de los resultados de búsqueda. La compañía sostiene que esa función se convirtió en un componente integral del buscador y que no puede separarse del producto.

Google hizo algunos cambios, pero no los suficientes, dicen los activistas

La compañía asegura que escucha las inquietudes de padres y docentes sobre el uso de inteligencia artificial para “tomar atajos en el aprendizaje” y que comparte el objetivo de ayudar a los estudiantes a incorporar conocimientos. Sin embargo, las modificaciones anunciadas hasta ahora no responden al principal reclamo de muchos educadores: contar con una versión del buscador que no incluya herramientas de IA, como ocurría antes de su expansión.

La falta de una alternativa de ese tipo coloca a los distritos ante una disyuntiva: restringir el acceso de los estudiantes a la inteligencia artificial o mantener disponible uno de los motores de búsqueda más utilizados en el ámbito educativo.

En lugar de ofrecer una versión de Google Search sin IA para las escuelas, la empresa anunció una herramienta piloto denominada “aprendizaje guiado”. La propuesta busca acompañar a los alumnos “paso a paso a través de una variedad de problemas complejos, en lugar de simplemente dar respuestas rápidas”.

“Estamos construyendo activamente estas experiencias en alianza con educadores, escuchando de cerca para asegurar que nuestros productos apoyen a estudiantes y docentes”, indicó Google en un comunicado.

Actualmente, el buscador ofrece dos funciones principales basadas en inteligencia artificial. AI Overview presenta respuestas resumidas a partir de las búsquedas generales, mientras que AI Mode permite interactuar con el sistema en un formato similar al de un chatbot. La herramienta de aprendizaje guiado, que todavía no está disponible, apunta a acompañar a los usuarios en distintas etapas de resolución de problemas y fomentar el pensamiento crítico.