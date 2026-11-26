El programa impulsado por el Gobierno de Mendoza alcanzó a más de 80.000 estudiantes en 260 escuelas. La primera cohorte de “Operadores en Inteligencia Artificial” recibió su certificación y presentó proyectos desarrollados durante la formación.

La apuesta es que la incorporación de inteligencia artificial esté acompañada por capacitación, criterio humano y herramientas concretas para mejorar tanto el aprendizaje como el funcionamiento de los servicios.

Mendoza dio un paso en la incorporación de inteligencia artificial a la educación secundaria: 500 estudiantes completaron la primera cohorte del trayecto formativo “Operadores en Inteligencia Artificial” , una iniciativa que busca desarrollar capacidades digitales, pensamiento crítico y herramientas para resolver problemas concretos.

El programa forma parte de Mendoza Aumentada , una política educativa impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, con participación de la Dirección General de Escuelas y FlexFlix como arquitectura educativa. La propuesta ya tiene otros 20.000 estudiantes en curso y alcanzó a más de 80.000 jóvenes en más de 260 escuelas públicas y privadas de la provincia.

El cierre de esta primera etapa se realizó en el Estadio Poliguay de Guaymallén , con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar. La jornada tuvo como protagonistas a los estudiantes, que presentaron proyectos vinculados con la aplicación de inteligencia artificial, y a los docentes que acompañaron el proceso de aprendizaje.

Durante el encuentro, cinco proyectos finalistas desarrollados por estudiantes secundarios compitieron por los Premios Operador IA 2026. Cada equipo contó con tres minutos para presentar su propuesta ante un jurado integrado por García Zalazar; Pablo Aristizábal , fundador y CEO de FlexFlix; Eduardo Laens , especialista que validó los contenidos del programa; y Cecilia Páez , directora de Educación Secundaria de Mendoza.

Mendoza busca ampliar una política de formación que comenzó en las aulas secundarias y ahora apunta también al empleo público.

La evaluación no se limitó al uso de herramientas tecnológicas. El jurado también consideró la capacidad de los jóvenes para identificar problemas, aplicar pensamiento crítico y diseñar soluciones relacionadas con su entorno. La convocatoria reconoció tanto proyectos individuales como grupales, desarrollados junto a docentes durante el trayecto formativo.

En paralelo, se distinguió a los educadores que acompañaron a los estudiantes y se reconoció a Aristizábal por liderar conjuntamente la implementación de la iniciativa. El programa también fue declarado de interés por la Cámara de Senadores de Mendoza.

“La incorporación de inteligencia artificial en las escuelas tiene que estar acompañada por una intervención pedagógica que permita a los estudiantes aprender más y mejor. Nuestro objetivo es generar ciudadanía digital, fortalecer las capacidades de los jóvenes y prepararlos para los desafíos del mundo laboral, sin perder de vista el rol fundamental de los docentes en ese proceso”, destacó García Zalazar.

Por su parte, Aristizábal planteó que el desafío educativo no consiste únicamente en enseñar a utilizar inteligencia artificial, sino en formar personas capaces de pensar y tomar decisiones con estas herramientas.

“El desafío no es solamente enseñar a utilizar inteligencia artificial, sino formar personas capaces de pensar, decidir y crear con ella. Esto requiere avanzar hacia una verdadera gobernanza cognitiva y soberanía pedagógica, donde docentes y estudiantes mantengan el criterio y la autonomía sobre los procesos de aprendizaje. La tecnología debe ampliar las capacidades humanas, no reemplazar el pensamiento. Por eso, nuestra premisa es pensar primero, IA después”, afirmó el fundador de FlexFlix.

Mendoza Aumentada: más de 80.000 estudiantes y formación en inteligencia artificial

“Operador en Inteligencia Artificial” forma parte de Mendoza Aumentada – Etapa II, una propuesta puesta en marcha en 2026 y dirigida inicialmente a estudiantes de los últimos años del nivel secundario. La iniciativa fue impulsada por la Dirección General de Escuelas, a través de la Unidad de Innovación e Implementación de Tecnología y el programa EDUTEC.

En mayo, la DGE informó que 20.134 estudiantes se habían incorporado al trayecto en 100 escuelas públicas: 56 orientadas y 44 técnicas, distribuidas en 20 sedes. La participación fue voluntaria, en contraturno y con acompañamiento docente.

La formación tiene un enfoque práctico e incluye contenidos sobre inteligencia artificial generativa, sistemas agénticos, diseño de prompts, automatización de procesos, desarrollo de asistentes digitales y uso ético y responsable de estas tecnologías. El recorrido se organizó en módulos progresivos, con más de 70 unidades audiovisuales.

Quienes completaron el trayecto accedieron a una certificación oficial emitida a través del Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP). En septiembre, la propuesta amplió su alcance a jóvenes de entre 18 y 25 años, con sedes en los 18 departamentos de Mendoza.

En octubre de 2026, Mendoza Aumentada recibió dos reconocimientos: el Premio Sadosky, organizado por la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), en la categoría Innovación en la Formación de Talento; y el Premio Polo TIC Mendoza, en la categoría Innovación en el Sector Público.

De las escuelas a los municipios: Mendoza busca capacitar a 10.000 trabajadores

La experiencia también comenzó a extenderse más allá del sistema educativo. En una nueva etapa, el gobernador Alfredo Cornejo y representantes de 14 municipios firmaron un acuerdo para llevar la formación en inteligencia artificial a trabajadores de la administración local.

La iniciativa contempla capacitar a 10.000 empleados municipales, además de incorporar propuestas de terminalidad educativa y especializaciones en administración pública. El objetivo es trasladar los conocimientos digitales a la gestión cotidiana, con aplicaciones para agilizar trámites, optimizar servicios y mejorar la respuesta a las necesidades de los vecinos.