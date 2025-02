Generación Zoe: condenaron a Leonardo Cositorto a 16 años de prisión

Previo a la lectura de la condena, Cositorto aseguró: “Sé que el mínimo son cinco años, pero veremos qué se resuelve”, durante una entrevista.

“Mi prisión preventiva vence el próximo 4 de abril y si la condena no está firme debería salir. La pueden estirar si quieren hasta fines de mayo, cuando se inicia la causa en Rosario, pero en sí queda poco”, explicó.

cositorto carcel 2.jpg Cositorto fue declarado culpable por estafa y asociación ilícita. Archivo

La Justicia determinó la culpabilidad de Cositorto

Finalmente, la Justicia de Corrientes emitió su veredicto en el caso que acusaba a Cositorto por la presunta mega estafa de Generación Zoe. Se trata del primer juicio que afrontó el líder de la organización, debido a que tiene otros procesos judiciales en otras provincias y ciudades de la Argentina.

La pena de Cositorto podría ir de 5 a 10 años de prisión. Las autoridades la luego de un cuarto intermedio en el que los magistrados volverán a deliberar.

Cabe destacar que, previo al debate y el desarrollo del juicio, Cositorto intentó hacer un arreglo económico con los más de los 98 damnificados. Pese a que las diversas conversaciones habían llegado a buen puerto, los fiscales no aceptaron el acuerdo.

Qué dijo Leonardo Cositorto tras ser declarado culpable

Tras conocer la decisión, aseguró que le "hicieron una cama" y que apelará lo dispuesto por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte.

En diálogo con C5N, Cositorto se defendió: "Hoy el Juez sale diciendo que el broker no existía, que las cuentas yo la cerré en el mes de diciembre. Yo no cerré nada, la cerró el Estado argentino, nos bloquean los fondos y claramente no podíamos pagar. Además nos meten preso. Estamos a un mes de cumplir los tres años, no hay una condena firme. Vamos a apelar esta atrocidad".

Además, el empresario apuntó contra el Juez, a quien acusó de haber sido "puesto con el dedo para condenarnos", al tiempo de que aseguró que cuando llegaron ya sabían "que estaba firmado el fallo".

"Esta oficina yo no la abrí, no firmé ningún contrato y ni un recibo. Me llamó la atención que él (Juez) proteja a Jonatan Vargas que fue la persona que hizo todas las ventas acá, administró el dinero y se quedó con siete, ocho autos que eran de la compañía para poderlo vender. Es realmente todo muy turbio, por eso en un momento yo le dije que estaba mintiendo y me sacó de la sala", sostuvo.

Asimismo, ante la consulta sobre quien debería ir preso, Cositorto evitó dar nombres y sentenció: "No nos quieren libre y no quieren que le paguemos a la gente".