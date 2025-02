Leonardo Cositorto habló tras ser declarado culpable de la estafa de Generación Zoe

En diálogo con C5N, Cositorto se defendió: "Hoy el Juez sale diciendo que el broker no existía, que las cuentas yo la cerré en el mes de diciembre. Yo no cerré nada, la cerró el Estado argentino, nos bloquean los fondos y claramente no podíamos pagar. Además nos meten preso. Estamos a un mes de cumplir los tres años, no hay una condena firme. Vamos a apelar esta atrocidad".