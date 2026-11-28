Máxima de 33 grados en el AMBA: cuándo volverá la lluvia y cómo seguirá el clima en el resto del país + Agregar ámbito en









El AMBA encara una jornada con pleno sol. El SMN anunció tormentas para el norte y centro del país.

El AMBA espera una máxima de 33 grados este sábado.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada con máxima de 33 grados y pleno sol, como previa a la llegada de las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas en seis provincias del norte y centro del país.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN anunció marcas entre los 22 y 33 grados para este sábado, con la tarde como punto máximo. El domingo, las temperaturas se ubicarán en un rango similar con máxima de 34.





Para la próxima semana, las máximas oscilarán entre los 28 y 34 de máxima, como previa de la llegada del verano, mientras las mínimas arrancarán en los 15 grados. Por otro lado, el martes 1 de diciembre se esperan tormentas aisladas para la tarde y noche hasta en un 40% de probabilidad.

#PronosticodelTiempo

Se prevé un sábado muy caluroso desde el norte patagónico hacia el norte del país .



Rige alerta por tormentas fuertes en sectores del sur de PBA, Mendoza y el NOA .



Más info https://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/w7oNCsRd1b — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 28, 2026 Alerta por tormentas: las provincias afectadas El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, norte de Buenos Aires y La Pampa. Allí, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos.





También se espera granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes, con una acumulación de entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.