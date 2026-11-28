El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara una jornada con máxima de 33 grados y pleno sol, como previa a la llegada de las lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas en seis provincias del norte y centro del país.
Máxima de 33 grados en el AMBA: cuándo volverá la lluvia y cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA encara una jornada con pleno sol. El SMN anunció tormentas para el norte y centro del país.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN anunció marcas entre los 22 y 33 grados para este sábado, con la tarde como punto máximo. El domingo, las temperaturas se ubicarán en un rango similar con máxima de 34.
Alerta por tormentas: las provincias afectadas
El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, norte de Buenos Aires y La Pampa. Allí, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos.