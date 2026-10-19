Los trabajadores del subte se declaran en estado de alerta por la tercerización de tareas de mantenimiento + Agregar ámbito en









El sindicato cuestionó la medida por considerarla una violación del convenio colectivo de trabajo y responsabilizó a la concesionaria por las posibles consecuencias del conflicto advirtiendo que la continuidad de la situación podría afectar la paz social.

Los trabajadores del subte se declaran en estado de alerta por la tercerización de tareas de mantenimiento. Gobierno de la Ciudad

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) declaró el estado de alerta teste lunes tras denunciar la presencia de empresas tercerizadas que realizan tareas propias del personal de mantenimiento del subte de Buenos Aires. El sindicato rechazó esta modalidad de contratación, a la que calificó como una violación del convenio colectivo de trabajo, y exigió que la concesionaria Emova ponga fin de inmediato a estas prácticas.

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La decisión fue adoptada por el plenario de delegados de Metrodelegados, que cuestionó la contratación de personal externo para cubrir funciones que, según el gremio, corresponden a los trabajadores del sector. En ese sentido, la organización sostuvo que la tercerización constituye una forma de contratación ilegal que busca compensar la falta de personal en los planteles de la empresa concesionaria.

La advertencia de Metrodelegados a Emova A través de un comunicado difundido este lunes 19 de octubre, el sindicato reclamó el cese inmediato de las tareas realizadas por las empresas tercerizadas y responsabilizó a Emova por las posibles consecuencias del conflicto.

"Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP - Metrodelegadxs) informamos que hemos detectado la presencia de empresa tercerizadas realizando tareas que son propias de nuestros compañeros de mantenimiento", comenzó el texto.

“De persistir esta situación, la empresa concesionaria será la única responsable de la ruptura de la paz social”, advirtió la organización gremial en el documento firmado por su secretario general, Néstor Segovia, y su secretaria de Organización, Virginia Bouvet.

A través de un comunicado difundido este lunes 19 de octubre, el sindicato reclamó el cese inmediato de las tareas realizadas por las empresas tercerizadas y responsabilizó a Emova por las posibles consecuencias del conflicto. “Esta modalidad constituye una clara violación a nuestro convenio colectivo de trabajo”, sostuvo el sindicato, que también vinculó la contratación de empresas externas con el faltante de personal en los planteles de Emova. Por el momento, Metrodelegados no anunció medidas de fuerza concretas, aunque la declaración de estado de alerta anticipa un escenario de tensión con la concesionaria si no se atiende el reclamo.

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