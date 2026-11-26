CITIC Construction y Ranken Railway Construction, junto a las compañías nacionales Supercemento, Eleprint y Panedile, presentaron una propuesta mejor que el consorcio formado por Roggio y Ghella. En diciembre se conocerá el veredicto sobre quién construirá la octava línea porteña.

La obra para la construcción del subte F de la Ciudad de Buenos Aires dio un nuevo paso hacia adelante al conocerse las ofertas económicas de los dos consorcios que fueron preseleccionados por el Gobierno porteño en el marco de la licitación pública. El grupo integrado por un gigante chino y tres locales presentó un monto más económico y sacó ventaja. La adjudicación está prevista para diciembre y las tareas comenzarían a principios del 2027.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura que conduce Pablo Bereciartua dio a conocer las cifras presentadas por los dos grupos que están en pugna para quedarse con los trabajos de construcción de la nueva línea.

El primero, integrado por las empresas estatales chinas CITIC Construction y Ranken Railway Construction junto a las firmas nacionales Supercemento, Eleprint (Gustavo Weiss) y Panedile (familia Dragonetti) ofertó un monto apenas superior a los $2.4 billones. Mientras que el segundo, formado por Grupo Roggio -actual concesionaria de las líneas a través de Emova- y la italiana Ghella, elevó una propuesta por $2.8 billones.

De las cifras se desprende una ventaja del conglomerado conformado por las firmas chinas y argentinas, cuyos cálculos estimados para realizar el total se ubicaron $400 mil millones por debajo de la presentada por el grupo integrado por el holding local que en la década pasada tuvo a su cargo, entre otras obras, la extensión de la línea E con la construcción de las estaciones Correo Central, Catalinas y Retiro.

CITIC también tiene su recorrido local. Proveyó formaciones con aire acondicionado para las líneas A y C del subte . Su obra más emblemática es el edificio CITIC Tower -conocido como China Zun-, el más alto de Pekín , con 528 metros de altura y 108 pisos. Además cuenta con un amplio portafolio de infraestructura global, que incluye el Estadio Nacional de Pekín; la ciudad satélite de Kilamba Kiaxi, en Angola (que abarca más de 3.3 millones de metros cuadrados) y la Autopista Este-Oeste de Argelia.

Ranken Railway Construction, filial técnica especializada en viaductos y tunelado de China Railway Construction Corporation (CRCC), una de las constructoras de infraestructura ferroviaria más grandes del mundo. La empresa de gestión estatal se especializa en la excavación en suelos urbanos complejos utilizando la Tunnel Boring Machine (TBM), diseñada para excavar túneles subterráneos de forma completa y continua afectando en menor medida a los vecinos, a diferencia del desarrollo de la línea H que se realizó con el método tradicional de pico y pala y que demandó 17 años de tareas.

La nueva línea tendrá 12 estaciones y conectara el sur con el norte de CABA.

El subte F quedó a un paso de la adjudicación

En esta oportunidad, el Gobierno abrió los sobres y analizó el cumplimiento por parte de los oferentes de los requisitos técnicos previstos. Bereciartua explicó que ambos grupos cumplieron con lo fijado en los pliegos de la primera etapa e informó que la Comisión interviniente aconsejó su continuidad en el proceso licitatorio. La adjudicación será el siguiente paso.

Las ofertas se ubicaron por encima del monto presupuestado. Inicialmente, el Gobierno estimó un desembolso total de unos u$s1.350 millones para la construcción, pero el valor final podría incrementarse según supo este medio.

Por lo pronto, la Ciudad deberá salir a buscar financiamiento para poder llevar adelante la mega obra. La Legislatura porteña aprobó en junio de este año un proyecto enviado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, que autorizó a CABA a endeudarse por el monto total previsto originalmente, lo que permitió al Ejecutivo brindar previsibilidad a los oferentes.

El actual contexto local e internacional de los mercados pone un manto de dudas sobre el endeudamiento. Al momento no está en los planes del Gobierno porteño salir al mercado en el corto plazo para una emisión de tamaña magnitud, principalmente por el salto que comenzó a dar el riesgo país a partir del mes pasado, hecho que obligó a CABA a frenar una colocación a pesar del buen historial crediticio que registra la actual administración.

Cómo será la nueva línea F de subte

En el Ministerio que conduce Bereciartua aseguran que la F facilitará el desplazamiento entre los barrios del Sur y el Norte para más de 300 mil pasajeros diarios y que, además, permitirá bajar el volumen de viajeros en la línea C: por caso, quienes se trasladen desde Palermo y deseen conectar con la estación de trenes de Constitución podrán acortar camino vía la nueva línea.

El recorrido tendrá una extensión de 9,8 kilómetros. La cabecera en el sur será Brandsen (Barracas) y en el norte Pacífico (Palermo). En el medio se construirán los accesos de Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Diaz y Ecoparque.

“La Línea F será probablemente el legado más importante que le podemos dejar a Buenos Aires en términos de obra pública y movilidad. Vamos a tener una Ciudad más segura y mejor conectada potenciando la intermodalidad y la centralidad de los barrios para el desarrollo urbano”, afirmó el ministro de Movilidad e Infraestructura porteño.

Su construcción se encuadra dentro del Sistema Integrado de Movilidad Urbanana que comenzó en 2007. La elección de la F por sobre las líneas alternativas previstas en la ley 670 se debió a su capacidad para atender una elevada demanda a lo largo de corredores estratégicos como las avenidas Las Heras, Callao y Entre Ríos, según argumentaron desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura.