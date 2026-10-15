Subte Línea F: cómo será el recorrido y cuánto tardarán las obras

El proyecto busca mejorar la conexión entre distintos barrios porteños y agilizar los viajes en transporte público. El Gobierno de la Ciudad estima adjudicar los trabajos antes de fin de año, comenzar en enero y destinar u$s1.500 millones a una obra que demandará seis años.

Así será la Línea F del subte: recorrido, obras y fecha de inauguración.

La Ciudad de Buenos Aires proyecta comenzar en enero de 2027 la construcción de la Línea F del subte, una nueva conexión que unirá Barracas con Palermo y atravesará siete barrios porteños . La obra tendrá una extensión cercana a los 10 kilómetros, contará con 12 estaciones y requerirá una inversión estimada en u$s1.500 millones . El plazo previsto para completar los trabajos es de seis años .

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Dos consorcios integrados por empresas nacionales e internacionales presentaron sus propuestas para quedarse con el proyecto. El ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, Pablo Bereciartua , informó que los equipos técnicos se encuentran evaluando las ofertas y que la intención es definirlo antes de que termine 2026.

El funcionario destacó la magnitud de la iniciativa y la describió como “la licitación de obra pública más grande del país” . Además, el esquema de financiamiento para varios años obtuvo el respaldo de 55 de los 60 legisladores de la Legislatura porteña.

El trazado conectará el sur con el norte de la Ciudad y pasará por Barracas, Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás, Recoleta y Palermo . Las estaciones previstas son Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico.

La nueva línea permitirá combinar con las seis líneas de subte existentes y con dos servicios ferroviarios: el Roca , en Constitución, y el San Martín , en Palermo. Según el Gobierno porteño, más de 300.000 pasajeros podrían utilizarla cada día . También se espera que contribuya a reducir la cantidad de usuarios que viajan por la Línea C.

La Ciudad avanza con la Línea F del subte y prevé iniciar las obras en enero. Gobierno de la Ciduad de Buenos Aires

Las primeras obras y los cambios en Constitución

Los trabajos iniciales se concentrarían en el sector de Barracas y en los alrededores de Constitución. En esta última zona, el proyecto contempla una transformación del espacio público para mejorar la circulación peatonal y reorganizar las paradas de colectivos.

Uno de los cambios previstos es convertir en un parque peatonal el área de la calle Brasil que se encuentra debajo de la autopista. También se ampliará la vereda de la calle Hornos, donde estará ubicada la futura estación.

“Todo eso va a ser ahora peatonal, un parque”, explicó Bereciartua al referirse a la intervención en Constitución. Sobre la infraestructura subterránea, agregó que “abajo de esa gran vereda va la gran estación de la F”.

Qué tecnología se utilizará para construir los túneles

La planificación contempla el uso de una máquina tuneladora para avanzar con las excavaciones. De acuerdo con el ministro, el sistema permitiría construir entre 300 y 500 metros de túnel por mes y reducir las intervenciones necesarias en la superficie.

Bereciartua comparó el cronograma previsto con el de la Línea H, cuyas obras comenzaron en 2001 y se extendieron hasta 2018: “La H llevó diecisiete años”.

El proyecto también incluye una combinación con la Línea B en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao. Para resolver el acceso, la Ciudad analiza integrar las instalaciones dentro de un edificio, con el propósito de evitar nuevas estructuras sobre las veredas.