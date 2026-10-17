El Monotributo Social es una de las categorías más bajas dentro del esquema de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y está dirigido a trabajadores que atraviesan una situación de vulnerabilidad económica.
Monotributo Social: cuota de octubre, requisitos e inscripción
El régimen de ARCA permite formalizar una actividad, emitir facturas y acceder a una cobertura de salud con una cuota reducida para sectores vulnerables.
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El régimen permite registrar un emprendimiento, emitir facturas, acceder a una obra social y llevar a cabo todos los aportes vinculados al sistema jubilatorio, con una estructura distinta a la del Monotributo tradicional.
¿Cuánto se paga de Monotributo Social en octubre?
Durante octubre, quienes estén adheridos al Monotributo Social deberán pagar $12.847,27. Ese monto equivale al 50% del componente correspondiente a la obra social.
La otra mitad es subsidiada por el Ministerio de Capital Humano, mientras que quienes forman parte de este régimen están exentos de pagar el componente impositivo y previsional. Además, el Monotributo Social puede ser compatible con determinadas prestaciones y programas, entre ellos:
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Asignación Universal por Hijo
Asignación por Embarazo para Protección Social
jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
programas de inclusión social del Ministerio de Capital Humano
¿Cómo se compone la cuota mensual de ARCA?
El Monotributo Social contempla tres componentes:
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impuesto integrado
sistema previsional
sistema de salud
El impuesto integrado es el componente tributario que tiene que ver con la categoría, mientras que el sistema previsional corresponde a los aportes jubilatorios. El sistema de salud, por su parte, financia la cobertura de obra social.
En el caso del Monotributo Social, la persona adherida abona solamente la mitad del componente de salud, ya que el 50% restante recibe subsidio estatal. Además, el régimen permite incorporar cobertura para el grupo familiar y mantener aportes para acceder a una jubilación en el futuro.
Requisitos para inscribirse al Monotributo Social
El régimen está destinado principalmente a trabajadores independientes en situación de vulnerabilidad, emprendedores de la economía social y beneficiarios de determinados programas sociales.
También pueden acceder pequeños productores y trabajadores de cooperativas, siempre que estas cuenten con un mínimo de seis asociados. Para inscribirse es obligatorio cumplir con los siguientes requisitos:
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tener más de 18 años
realizar una actividad económica
ser propietario de hasta dos bienes inmuebles, siempre que uno esté destinado al emprendimiento productivo
tener hasta tres bienes muebles registrables
no ejercer una profesión universitaria como actividad económica
no ser empleador
no ser titular de acciones o cuotas partes de sociedades comerciales
contar únicamente con ingresos provenientes de la actividad declarada, sin considerar las prestaciones sociales compatibles
El objetivo del régimen es facilitar el ingreso al circuito formal de quienes desarrollan una actividad económica, pero no cuentan con la capacidad contributiva de otros esquemas. De esta manera, el Monotributo Social permite facturar, acceder a cobertura médica y mantener aportes jubilatorios con una cuota mensual más baja.
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