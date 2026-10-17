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17 de octubre 2026 - 06:30

Monotributo Social: cuota de octubre, requisitos e inscripción

El régimen de ARCA permite formalizar una actividad, emitir facturas y acceder a una cobertura de salud con una cuota reducida para sectores vulnerables.

El Monotributo Social ofrece una vía para formalizar actividades económicas con una carga mensual reducida.

El Monotributo Social ofrece una vía para formalizar actividades económicas con una carga mensual reducida.

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El régimen permite registrar un emprendimiento, emitir facturas, acceder a una obra social y llevar a cabo todos los aportes vinculados al sistema jubilatorio, con una estructura distinta a la del Monotributo tradicional.

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En octubre, la cuota corresponde al 50% del componente de obra social, mientras el resto recibe subsidio estatal.

En octubre, la cuota corresponde al 50% del componente de obra social, mientras el resto recibe subsidio estatal.

¿Cuánto se paga de Monotributo Social en octubre?

Durante octubre, quienes estén adheridos al Monotributo Social deberán pagar $12.847,27. Ese monto equivale al 50% del componente correspondiente a la obra social.

La otra mitad es subsidiada por el Ministerio de Capital Humano, mientras que quienes forman parte de este régimen están exentos de pagar el componente impositivo y previsional. Además, el Monotributo Social puede ser compatible con determinadas prestaciones y programas, entre ellos:

  • Asignación Universal por Hijo

  • Asignación por Embarazo para Protección Social

  • jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • programas de inclusión social del Ministerio de Capital Humano

    El régimen contempla cobertura de salud, aportes jubilatorios y la posibilidad de emitir facturas.

    El régimen contempla cobertura de salud, aportes jubilatorios y la posibilidad de emitir facturas.

¿Cómo se compone la cuota mensual de ARCA?

El Monotributo Social contempla tres componentes:

  • impuesto integrado

  • sistema previsional

  • sistema de salud

El impuesto integrado es el componente tributario que tiene que ver con la categoría, mientras que el sistema previsional corresponde a los aportes jubilatorios. El sistema de salud, por su parte, financia la cobertura de obra social.

En el caso del Monotributo Social, la persona adherida abona solamente la mitad del componente de salud, ya que el 50% restante recibe subsidio estatal. Además, el régimen permite incorporar cobertura para el grupo familiar y mantener aportes para acceder a una jubilación en el futuro.

Para inscribirse, ARCA exige cumplir límites de edad, bienes, actividad económica e ingresos.

Para inscribirse, ARCA exige cumplir límites de edad, bienes, actividad económica e ingresos.

Requisitos para inscribirse al Monotributo Social

El régimen está destinado principalmente a trabajadores independientes en situación de vulnerabilidad, emprendedores de la economía social y beneficiarios de determinados programas sociales.

También pueden acceder pequeños productores y trabajadores de cooperativas, siempre que estas cuenten con un mínimo de seis asociados. Para inscribirse es obligatorio cumplir con los siguientes requisitos:

  • tener más de 18 años

  • realizar una actividad económica

  • ser propietario de hasta dos bienes inmuebles, siempre que uno esté destinado al emprendimiento productivo

  • tener hasta tres bienes muebles registrables

  • no ejercer una profesión universitaria como actividad económica

  • no ser empleador

  • no ser titular de acciones o cuotas partes de sociedades comerciales

  • contar únicamente con ingresos provenientes de la actividad declarada, sin considerar las prestaciones sociales compatibles

El objetivo del régimen es facilitar el ingreso al circuito formal de quienes desarrollan una actividad económica, pero no cuentan con la capacidad contributiva de otros esquemas. De esta manera, el Monotributo Social permite facturar, acceder a cobertura médica y mantener aportes jubilatorios con una cuota mensual más baja.

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