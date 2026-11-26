El incentivo económico no contempla los importes correspondientes a los aportes jubilatorios ni a la cobertura de obra social.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) posibilita un beneficio económico para los pequeños contribuyentes que mantienen al día sus obligaciones fiscales. La medida busca incentivar el cumplimiento de los vencimientos mensuales y contempla la devolución de una parte del dinero que se abonó durante el año.

Con el cierre de 2026 cada vez más cerca, los trabajadores independientes todavía tienen la posibilidad de completar los pagos correspondientes al período fiscal. La cantidad de cuotas abonadas y la modalidad que se usa para cancelar cada una son dos cuestiones que influyen directamente en el acceso al beneficio.

El artículo 31 del Decreto 1/2010, que reglamenta el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, establece las condiciones para acceder al reintegro anual. El beneficio alcanza a quienes cumplieron en tiempo y forma con sus obligaciones mensuales mediante las modalidades de pago exigidas por el organismo.

La devolución puede alcanzar el 100% del componente impositivo de una cuota mensual del Monotributo . Este importe no contempla los aportes destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) ni las contribuciones correspondientes a la obra social. Se contemplan dos situaciones:

Los contribuyentes que empezaron su actividad y registran menos de seis mensualidades pagas no pueden acceder al beneficio . La distinción es importante para quienes se inscribieron durante 2026. El reintegro parcial no funciona como una bonificación general para aquellos que se atrasaron con alguna cuota, sino que está previsto para los casos de inicio de actividad o períodos fiscales irregulares.

quienes iniciaron su actividad durante el año o tuvieron un período calendario irregular y abonaron entre seis y once cuotas en término reciben el 50% de dicho componente

quienes abonaron las 12 cuotas mensuales en tiempo y forma reciben el 100% del componente impositivo de una mensualidad

El importe de la devolución depende del componente impositivo que corresponde a la categoría del trabajador. Como la estructura del Monotributo contempla valores diferenciados según los ingresos y el tipo de actividad económica, no todos los beneficiarios van a recibir la misma cantidad de dinero.

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Por qué pagar con VEP o transferencia deja afuera de la devolución de ARCA

Uno de los principales requisitos para acceder al reintegro está relacionado con el medio de pago utilizado durante el año. Aunque ARCA admite diferentes alternativas para cancelar las obligaciones mensuales, solamente dos modalidades permiten acceder a esta devolución. De acuerdo con el artículo 43 de la Resolución General 4309/2018, los contribuyentes deben abonar mediante débito directo en una cuenta bancaria o débito automático con tarjeta de crédito.

Esto significa que quienes hacen sus pagos mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP), transferencias electrónicas manuales, códigos QR u otras modalidades no contempladas en la resolución quedan afuera del incentivo, aunque hayan cancelado todas sus obligaciones antes del vencimiento.

Estos medios siguen siendo válidos para pagar el Monotributo. La diferencia radica en que no cumplen con las condiciones establecidas para obtener la bonificación anual. Los trabajadores independientes que quieran incorporar el débito automático pueden hacerlo desde el Portal de Monotributo.

Para ello, deben ingresar con su CUIT y clave fiscal, acceder al apartado de pagos y solicitar la adhesión mediante una cuenta bancaria. También pueden gestionar la incorporación al servicio a través de su entidad financiera o solicitar el débito recurrente mediante una tarjeta de crédito.

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Cuándo se acredita el reintegro por los pagos del Monotributo realizados en 2026

Según el calendario, ARCA debe hacer la devolución correspondiente a las obligaciones abonadas durante 2026 en marzo de 2027. El procedimiento es automático. El dinero se acredita en la cuenta bancaria o en la tarjeta de crédito utilizada para realizar los pagos mensuales.

Antes de que termine diciembre, los monotributistas pueden revisar el estado de sus obligaciones mediante el servicio Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA), disponible en la página oficial de ARCA. Desde ahí es posible consultar los períodos abonados, identificar deudas pendientes y verificar la existencia de intereses por pagos fuera de término.