Nahir Galarza rompió el silenció y reveló detalles sobre su relación con Fernando Pastorizzo: "Se enojaba mucho"

nahir galarza 2022.jpg Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua por el asesinato de su novio, Fernando Pastorizzo.

Su relato comienza revelando detalles sobre su vida en Entre Ríos: “Cuando era chica era muy tímida, tenía uno o dos amigos que por ahí si me dejaban salir a jugar salía. Jugaba mucho a las muñecas. Como sabían que era lo único que me gustaba, me regalaban la casa, los accesorios, todo completo".

Además, habló sobre el vínculo con su papá, Marcelo Galarza, y aseguró que siempre lo admiró, aunque capaz "no tenía una relación muy cercana". "Él estuvo siempre muy ausente, pero siempre cuando llegaba del trabajo me contaba lo que había hecho. No sé, cuando agarraban a una persona y se la llevaba al calabozo o cuando salía a hacer un allanamiento. Me contaba una película como si él fuera un superhéroe. Te atrapaba escucharlo contar todas esas cosas", expresó.

Qué dijo Nahir Galarza sobre su relación con Fernando Pastorizzo

La joven admitió que tanto ella como Pastorizzo sabían que no tenían una "relación seria" y que nunca se iban a presentar en sus familias. "Nunca íbamos a poder hacer esas cosas de pareja, pero a la vez nos seguía molestando que el otro hiciera algo", afirmó.

Luego, continuó y sostuvo que cuando se separaban estaban mejor, pero que a la vez "nos sentíamos mal y por eso volvíamos a hablar". También reveló que terminaban volviendo porque a ella le daba tristeza cuando lo veía llorar y se sentía culpable o porque él "terminaba apareciéndose en mi casa a las 2 de la mañana porque sabían que todos dormían".

Finalmente, Nahir Galarza confesó: "La situación se fue agravando y fue poniéndose todo más violento. Se enojaba mucho y se ponía de una manera que yo nunca lo había visto".