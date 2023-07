Natura anunció que duplicará su inversión en energías renovables en Argentina

Natura es carbono neutral desde 2007 y luego de más de 15 años recorrido, actualmente tiene un compromiso asumido de ser Net Zero para 2030. Y en esta ocasión la marca identificó una oportunidad de inversión y apertura en la Argentina para compensar 5 países de Latinoamérica (Argentina, Chile, México, Perú y Colombia) .

image.png

“La crisis climática no tiene fronteras y ya no alcanza solo con reducir el impacto negativo sino que nos encontramos en la era de la regeneración. Trabajamos para transformar desafíos socioambientales en oportunidades de negocio y si bien, con el Programa Carbono Neutro ya evitamos la emisión de más de 1.3 millones de toneladas de carbono, ya no alcanza con ser neutrales, y es momento de ir hacia el Net Zero”, asegura Sabina Zaffora, Gerenta de Sustentabilidad de Natura para Hispanoamérica.

“Estamos orgullosos de seguir acompañando a Natura en este proyecto que abarca la mayor operación de la empresa en materia de sustentabilidad. Creemos que es fundamental continuar apostando por desafíos que combatan la crisis climática y colaboren en la protección de los ecosistemas, como líderes en la generación de bonos de carbono en Argentina”, expresó Gustavo Castagnino, Director de Asuntos Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad.

En este camino, se busca promover un compromiso entre diversos grupos y actores de la política global, multisectorial y multilateral, para descarbonizar la economía, de manera que sea posible reducir a la mitad las emisiones para 2030, alcanzando el Cero Neto global en 2050 y limitando el aumento de la temperatura media mundial a un máximo de 1,5ºC. Se cree que la no acción traerá aumento de temperaturas y estamos en la década crucial para evitar que eso suceda.