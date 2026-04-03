Volver al Trabajo: ¿qué pasará con el plan en abril 2026 y cuánto se cobra?

Todo lo que tenés que saber sobre el fin del programa, el último pago y cómo seguirá la ayuda estatal.

El programa Volver al Trabajo llega a su fin y será reemplazado por capacitaciones.

Los programas de asistencia social en la Argentina atraviesan un proceso de cambios, que impacta directamente en cientos de miles de beneficiarios. El programa Volver al Trabajo , que había reemplazado al Potenciar Trabajo, llega a su final y deja muchas dudas a sus beneficiarios.

La decisión del Gobierno fue informada por el Ministerio de Capital Humano, que se va a eliminar esta asistencia y que en su lugar va a haber otra forma de ayuda. En vez de realizar transferencias directas a las cuentas de banco de los beneficiarios, la nueva estrategia apunta a fomentar la capacitación laboral como herramienta para la inserción en el mercado de trabajo.

El Gobierno de Javier Milei confirmó que abril será el último mes de vigencia del programa Volver al Trabajo. Esto afecta a más de 900 mil personas y significa que se terminó el esquema conocido hasta ahora.

Durante este mes, los beneficiarios recibirán la última asignación mensual, que se mantiene en 78.000 pesos. Este es un monto que no tiene actualizaciones desde 2023 y que funcionaba como ingreso para trabajadores informales dentro del sistema laboral.

Con este último pago, el programa se dará por formalmente terminado. Por lo que quienes quieran continuar dentro de algún tipo de asistencia, deberán acceder al sistema de vouchers para capacitación (nueva modalidad impulsada por el Gobierno, basada en la capacitación y formación laboral).

Calendario de pagos: ¿cuándo depositan el beneficio?

A diferencia de otras prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el cronograma de pagos de Volver al Trabajo no se organiza según la terminación del DNI. En este caso, el esquema mantiene una lógica distinta, con fechas definidas de manera general para todos los beneficiarios.

El pago fue fijado para el día jueves 9 de abril, después del quinto día hábil del mes. El dinero va a ser acreditado de manera automática en las cuentas bancarias de los titulares, sin necesidad de realizar trámites adicionales y este depósito va a marcar el cierre del programa.

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Requisitos actualizados para no perder la asistencia

Desde principios de año, el foco del Gobierno está en esta primera etapa del nuevo modelo de acompañamiento. Según lo informado por el Ministerio de Capital Humano, las personas que quieran seguir dentro de un esquema de asistencia, van a tener que optar por programas de capacitación que van a ser financiados mediante vouchers educativos.

Estos cursos estarán orientados a oficios y habilidades con salida laboral, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad en el mediano plazo. La propuesta incluye instancias teóricas y prácticas, con una duración inicial de dos meses.

En una primera etapa, se seleccionará a un grupo reducido de beneficiarios para participar en experiencias piloto, como cursos de pintura en obra. Durante el período de capacitación, los participantes continuarán percibiendo un ingreso, aunque bajo un nuevo formato.

Desde el área de prensa de Capital Humano, confirmaron que los beneficiarios que deseen capacitarse deben acceder al Portal Empleo, que depende de la cartera que conduce Pettovello. “Los beneficiarios deben anotarse, siguiendo el link que les llegó a su mail o por Mi Argentina”, destacaron.

La inscripción debió de haberse realizado antes del 20 de marzo, se destaca al ingresar al Portal Empleo. El nuevo programa no prevé pagos a beneficiarios.

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Cómo saber si sigo de alta en el programa

El Gobierno usó distintos canales de comunicación para informar a los beneficiarios sobre su situación particular. Las notificaciones fueron enviadas por correo electrónico y también a través de la aplicación Mi Argentina.

A través de estas vías, cada titular pudo conocer si continuaba activo en el programa y cuáles eran los pasos a seguir frente a la transición hacia el nuevo esquema. Además, se recomendó revisar periódicamente estas plataformas para evitar perder información relevante.