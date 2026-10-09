PAMI: cómo solicitar el subsidio mensual para comprar alimentos sin TACC

La entidad ofrece una ayuda económica para afiliados con celiaquía. Qué documentación presentar y cómo iniciar el trámite.

PAMI ofrece una ayuda económica mensual de $58.560,98 para afiliados con celiaquía destinada a la compra de harinas y premezclas libres de gluten.

PAMI mantiene vigente un subsidio económico mensual de $58.560,98 para sus afiliados que tienen diagnóstico de enfermedad celíaca. La prestación busca ayudar a afrontar el mayor costo de los alimentos específicos que requiere una dieta libre de gluten.

El monto está vigente desde mayo de 2026 y corresponde a la cobertura destinada a la compra de harinas y premezclas libres de gluten . Para acceder, es necesario acreditar el diagnóstico y presentar la documentación médica solicitada por el organismo.

Para iniciar la solicitud, el afiliado debe contar con su DNI, credencial de PAMI y último recibo de cobro . Estos documentos permiten acreditar la identidad y la condición de afiliación al organismo.

El costo de los alimentos es 26,04% más caro para los celíacos que para la canasta básica común

Además, PAMI solicita un resumen de historia clínica en el que conste la sintomatología relacionada con la enfermedad. También deben presentarse los resultados de los estudios médicos que permitan confirmar el diagnóstico.

Entre la documentación específica se encuentran los resultados serológicos , incluidos los análisis de anticuerpos antigliadina y antiendomisio, y los resultados histopatológicos de la biopsia realizada durante una videoendoscopia digestiva alta. También se requiere la certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca emitida por un especialista.

Cómo se tramita la ayuda económica de $58.560,98

El pedido puede realizarse de manera online desde un celular, tablet o computadora, a través de los canales habilitados por PAMI. De esta forma, el afiliado puede iniciar la gestión sin trasladarse a una oficina.

También existe la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial en una agencia de PAMI. Para esta alternativa, el organismo recomienda sacar previamente un turno online para facilitar la atención y presentar toda la documentación requerida.

La gestión no necesariamente debe ser realizada por el titular. PAMI establece que también puede efectuarla un apoderado o un familiar del afiliado, una alternativa especialmente útil cuando la persona tiene dificultades para realizar trámites por sus propios medios.

Restauración Colectiva

Quiénes pueden recibir el beneficio y qué productos cubre

El subsidio está destinado a personas afiliadas a PAMI con diagnóstico de enfermedad celíaca que acrediten la condición mediante la documentación médica correspondiente. No se trata de un pago general para todos los jubilados, sino de una prestación vinculada específicamente con la celiaquía.

La ayuda económica mensual alcanza actualmente los $58.560,98 y está destinada a cubrir el costo de harinas y premezclas libres de gluten, productos necesarios para mantener una alimentación adecuada frente a la enfermedad. El monto fue actualizado mediante una disposición de PAMI y se calcula en función de la Canasta Básica Alimentaria.

Una vez reunidos los documentos, el afiliado puede iniciar la solicitud y consultar posteriormente el estado del trámite. La prestación se mantiene como una ayuda específica para afrontar los gastos asociados a la alimentación sin TACC, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por PAMI.