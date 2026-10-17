PAMI: la herramienta que puede ayudar a los jubilados ante una emergencia + Agregar ámbito en









La aplicación Mi PAMI cuenta con un botón de emergencias que permite iniciar una llamada rápidamente y compartir información con familiares o contactos de confianza.

La aplicación Mi PAMI incluye un botón de emergencias que permite iniciar una llamada y compartir información con contactos de confianza ante una situación urgente. Unsplash

PAMI dispone de una herramienta digital pensada para facilitar la asistencia de sus afiliados ante una emergencia de salud. Se trata del botón de emergencias integrado en la aplicación Mi PAMI, una función especialmente útil para jubilados y pensionados que viven solos o pasan gran parte del día sin compañía.

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El recurso permite iniciar una llamada con solo presionar el botón desde el celular, sin tener que recordar o marcar manualmente un número telefónico. Además, ofrece la posibilidad de compartir información por WhatsApp con familiares o personas de confianza, para que puedan estar al tanto de la situación.

Cómo funciona el botón de emergencias de PAMI El botón de emergencias está disponible dentro de la app Mi PAMI y busca simplificar el contacto en situaciones que requieren una respuesta rápida. Una vez dentro de la aplicación, el afiliado puede presionar la opción correspondiente para iniciar automáticamente la llamada prevista por el servicio.

La herramienta también permite compartir datos por WhatsApp con familiares o contactos de confianza. Esta función puede ayudar a avisar a personas cercanas cuando ocurre una situación inesperada y se necesita asistencia.

Es importante tener presente que el botón facilita la comunicación, pero no reemplaza la atención médica ni garantiza por sí mismo la llegada inmediata de una ambulancia. Ante una urgencia, los afiliados deben utilizar el canal de emergencias que corresponda a su lugar de residencia y seguir las indicaciones del servicio de asistencia.

Ámbito Financiero Cómo acceder a la herramienta desde Mi PAMI Para utilizar esta función, el primer paso es contar con la aplicación Mi PAMI instalada en el teléfono celular. La app reúne distintas prestaciones digitales de la obra social y permite acceder a servicios sin necesidad de realizar cada consulta de manera presencial. Además del botón de emergencias, la aplicación permite consultar la cartilla médica, gestionar turnos, mostrar la credencial digital y acceder a recetas electrónicas. De esta manera, los afiliados pueden centralizar diferentes trámites vinculados con su cobertura de salud desde el dispositivo móvil. Quienes tengan dudas sobre el funcionamiento del botón o necesiten conocer los canales de atención disponibles pueden consultar el sitio oficial de PAMI. Conviene revisar previamente cómo utilizar la función y tener identificados los números de emergencia correspondientes, especialmente si se vive solo o se cuenta con asistencia limitada en el hogar.

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