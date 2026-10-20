Paro de subtes: liberaron a Néstor Segovia y otros dos metrodelegados siguen detenidos

Las seis líneas del subte y el Premetro quedaron interrumpidos por una medida de fuerza tras las detenciones en la estación Juan Manuel de Rosas.

El paro de subtes paralizó este martes las seis líneas de la red porteña y el Premetro, luego de que la Policía de la Ciudad detuviera a dirigentes gremiales durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B. Néstor Segovia fue liberado, pero Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia continúan detenidos y deberán comparecer este miércoles 21 de octubre ante la Justicia por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad.

La medida de fuerza comenzó alrededor de las 10 y afectó a miles de pasajeros que utilizan el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) reclamaron la liberación de sus compañeros y cuestionaron el operativo policial. El sindicato advirtió que el servicio no se reanudaría hasta que los trabajadores fueran liberados.

El conflicto se originó en la estación Juan Manuel de Rosas, donde los trabajadores realizaban una protesta que incluyó la apertura de molinetes y de una puerta de emergencia para permitir el ingreso de pasajeros sin pagar el boleto. El reclamo estaba relacionado con una sanción aplicada a otro empleado de la empresa concesionaria Emova.

A partir de una denuncia, intervino la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, con participación de los auxiliares fiscales Natalia Pla y Matías Vila. Según la información difundida por la fiscalía, se ordenó la detención de los gremialistas por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad .

Dellecarbonara, referente de la línea B, y Heredia continúan detenidos a la espera de la audiencia de intimación de los hechos, prevista para este miércoles. En esa instancia, la Justicia les informará formalmente los hechos que se les atribuyen.

La Ciudad considera esencial el servicio de subte

Desde el Gobierno porteño sostienen que la interrupción afecta un servicio declarado esencial. La discusión se da en medio de las tensiones entre la administración de la Ciudad y el gremio por las medidas de fuerza y las condiciones laborales.

Por su parte, los metrodelegados denunciaron una persecución contra la organización sindical y defendieron su derecho a protestar. Antes de ser detenido, Dellecarbonara sostuvo que los trabajadores no permitirían que avanzaran contra el gremio.

X: @Claubonara

El conflicto también se vincula con otros reclamos de la organización, que había cuestionado la presencia de empresas tercerizadas para realizar tareas que, según denuncian, corresponden al personal de mantenimiento del subte.

Qué líneas están interrumpidas

La medida de fuerza alcanza a toda la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires y al Premetro. Las líneas afectadas son:

Línea A

Línea B

Línea C

Línea D

Línea E

Línea H

Premetro

El servicio permanece interrumpido por tiempo indeterminado, en el marco de un conflicto que combina el rechazo a sanciones laborales, cuestionamientos a la tercerización de tareas y denuncias sindicales por las detenciones de sus representantes.

Jorge Macri respaldó las detenciones en el subte y advirtió: “El que bloquea un servicio esencial va preso”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió el operativo policial que terminó con la detención de delegados del subte, luego de la interrupción total de las seis líneas y el Premetro este martes. Desde España, donde realiza una visita oficial, aseguró que su gestión no permitirá medidas que afecten a los pasajeros y advirtió: “No vamos a aceptar extorsiones mafiosas”.

Metrodelegados presos por parar el subte.En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas.El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis. Ley y orden. — Jorge Macri (@jorgemacri) October 20, 2026

El conflicto comenzó en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B, durante una protesta con apertura de molinetes. La medida se extendió a toda la red de subterráneos y derivó en las detenciones de Claudio Dellecarbonara, Sebastián Carrizo y Néstor Segovia. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) calificó los arrestos de arbitrarios y vinculó el reclamo con una sanción laboral aplicada a un trabajador y la falta de diálogo con la empresa.

Macri endureció sus críticas contra los representantes sindicales y sostuvo que no permitirá que se perjudique a los usuarios para defender intereses gremiales: “No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis”, afirmó. El mandatario cerró su mensaje con la consigna “Ley y orden”, mientras el sindicato anunció que mantendría la medida hasta que los detenidos recuperaran la libertad.