Posibles tormentas para el domingo: qué hacer para evitar accidentes

También recomiendan no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier cable que hubiere en la vía pública. Los riesgos de accidentes con electricidad aumentan en estas condiciones.

Cuidados en las casas y obras

El GCBA sugirió varios detalles a tener en cuenta. Uno de ellos es no colocar macetas ni sillas de plástico en ventanas o balcones. El viento puede arrastrarlos al vacío provocando, poniendo en riesgo a cualquier persona que esté cerca.

También piden tener "sumo cuidado" con tendederos y cualquier elemento que pueda provocar riesgos a terceros. Por ejemplo, recomiendan asegurar objetos de obras de construcción como chapas, ladrillos, tirantes, entre otros.

Para ayudar a que los desagües no se tapen, piden no arrojar latas ni botellas u objeto similar. Especialmente, solicitan no dejar residuos en la vía pública ni bolsas de basura en los conteiners en los horarios y lugares no permitidos. El horario es de 19 a 21hs. de domingo a viernes.

Doble alerta meteorológica en Buenos Aires

El SMN alertó por tormentas severas para este domingo a la mañana. Lanzó una doble alarma de nivel amarillo y naranja, por lo que la precipitación se acumulará entre 20 y 60 mm, con ráfagas de viento que pueden llegar hasta los 90 km/h.