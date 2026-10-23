Prohíben por cuatro años el ingreso a estadios de todo el país a un hincha que lanzó pirotecnia y lesionó a un jugador + Agregar ámbito en









La medida del Ministerio de Seguridad Nacional rige desde su dictado. Se apoya en una sanción previa del gobierno catamarqueño por los incidentes en un partido de la Liga Chacarera de Fútbol.

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El Ministerio de Seguridad Nacional aplicó la figura de “Restricción de Concurrencia Administrativa” a todo evento deportivo en el territorio nacional a Ulises Lautaro Segura por un plazo de 48 meses. Según la resolución, Segura arrojó un elemento de pirotecnia hacia el campo de juego durante un partido de fútbol en Catamarca y provocó lesiones a un jugador.

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La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1100/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma de la ministra Alejandra Monteoliva. El texto establece que la restricción entra en vigencia a partir de su dictado.

De acuerdo con los considerandos, las actuaciones comenzaron con la Disposición 274/2026 de la Coordinación General del Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte, que depende de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Catamarca. Esa disposición, del 23 de septiembre, ya había prohibido a Segura concurrir a eventos deportivos durante cuatro años.

La sanción se originó en los incidentes del 19 de septiembre en el estadio Primo Antonio Prevedello, durante el encuentro por la Liga Chacarera de Fútbol entre los primeros equipos del Club Atlético San Martín del Bañado y el Club Defensores de Esquiú. Según el informe de la Policía de la Provincia de Catamarca, Segura fue identificado como el autor del lanzamiento de pirotecnia. El artefacto le causó al jugador Jonathan Trejo afecciones e irritación en las mucosas oculares, por lo que debió ser evacuado de inmediato en ambulancia y trasladado al Hospital de Villa Dolores.

En los fundamentos, la cartera nacional sostiene que el espíritu de la normativa vigente es preservar el orden y la seguridad en los espectáculos futbolísticos. Por eso considera necesario “neutralizar e impedir la presencia en el evento de personas que pudieran alterar, en cualquier forma la reunión deportiva”. En ese marco, dispuso registrar al hincha en el programa Tribuna Segura.

La medida fue propiciada por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos y se dictó con base en la Resolución 354/17 del Ministerio de Seguridad y en el Decreto 246/17, reglamentario de la Ley 20.655 del Deporte.

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