El Gobierno crea un comando de fuerzas federales de Seguridad para trasladar a los presos del penal de Devoto a Marcos Paz

El operativo estará coordinado por el Servicio Penitenciario Federal y contará con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA. Además, el Ministerio invitó a la Ciudad y a la Provincia a sumar representantes.

El operativo involucrará a fuerzas federales y autoridades de CABA y Provincia para custodiar el traslado y los corredores viales.

El Ministerio de Seguridad Nacional convocó al Comando Unificado Federal y creó dentro de esa estructura un comando específico para encarar el traslado de todas las personas privadas de la libertad alojadas en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del barrio de Villa Devoto hacia el nuevo complejo construido en el partido bonaerense de Marcos Paz.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1018/2026, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva y publicada este martes en el Boletín Oficial. El nuevo organismo se denominará Comando Unificado Federal - Traslado del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y funcionará desde la entrada en vigencia de la norma.

Según los fundamentos, el traslado responde a un convenio marco firmado en marzo de 2018, que previó la construcción del nuevo establecimiento penitenciario en Marcos Paz y la posterior desocupación del complejo porteño . Ese acuerdo establece que deben trasladarse la totalidad de los internos y el equipamiento al nuevo edificio, y luego cerrarse el establecimiento.

El texto explica que esas atribuciones correspondían originalmente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos , pero que pasaron a la cartera de Seguridad luego de que el Decreto 8/24 transfiriera a su órbita la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal .

La resolución argumenta que "por la magnitud y complejidad de los traslados" es necesario convocar al comando interfuerzas, creado en 2024, para asegurar las condiciones de seguridad, el orden público y la protección perimetral y vial durante el operativo.

Entre los objetivos del nuevo comando figuran preservar el orden público durante el traslado de los internos y del equipamiento, contribuir a la seguridad de la población civil, proteger al personal penitenciario, a las autoridades y a quienes participen en las operaciones, y prevenir delitos federales y acciones que puedan afectar la seguridad interior. También deberá resguardar ambos complejos penitenciarios, los corredores viales y los puntos estratégicos del recorrido, establecer mecanismos de alerta temprana y respuesta inmediata ante incidentes, y cooperar con las autoridades locales.

El comando estará integrado por representantes de la Secretaría de Seguridad Nacional, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, el Servicio Penitenciario Federal, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de otros organismos nacionales que sean convocados.

La coordinación general quedará a cargo del director nacional del Servicio Penitenciario Federal, que podrá designar al personal necesario. El comando deberá elaborar un plan operacional que contemple especialmente "el perfil criminológico de la población a trasladar" y la prevención de riesgos en el recorrido.

Por último, la norma invita a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires a designar representantes con capacidad de decisión operativa para integrar el comando.