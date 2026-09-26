Confirmado: la mudanza de la cárcel de Devoto comenzará antes de fin de año y se hará por etapas + Agregar ámbito en









Alejandra Monteoliva aseguró que el proceso sigue el cronograma previsto, aunque no precisó una fecha de inicio. También explicó cómo será el operativo de seguridad para la visita de León XIV en noviembre.

Alejandra Monteoliva ratificó que el traslado de los internos de Devoto a Marcos Paz comenzará en el último trimestre de 2026. Seguridad

El traslado de los internos de la cárcel de Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz comenzará en el último trimestre de 2026, según confirmó este sábado la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La funcionaria señaló que la mudanza será gradual y que su ejecución se mantiene dentro de los plazos planificados.

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“La mudanza será en distintas fases y va a iniciar pronto. La mudanza de una cárcel no se hace de un día para el otro”, explicó en declaraciones radiales. Aunque ratificó que el proceso arrancará antes de que termine el año, no anunció una fecha concreta para el primer traslado.

Monteoliva también se refirió a los preparativos para la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. La agenda incluirá un encuentro con detenidos y una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Cómo será el encuentro de León XIV con los internos La ministra aclaró que la actividad del pontífice en un establecimiento penitenciario tendrá una cantidad limitada de participantes y no comprenderá a toda la población carcelaria.

La selección quedará a cargo de la Iglesia católica, a través de la pastoral penitenciaria, que tendrá en cuenta las “historias de vida” de los detenidos. Sus legajos serán enviados previamente al Vaticano.

Según detalló Monteoliva, el encuentro durará como máximo 20 minutos e incluirá una bendición. Estarán presentes únicamente el Papa, los reclusos elegidos y personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF). León XIV mantendrá un encuentro de hasta 20 minutos con internos seleccionados por la pastoral penitenciaria. Instagram vaticannews.es Un operativo de 120 horas para la visita papal La gira demandará 120 horas ininterrumpidas de trabajo coordinado entre las autoridades nacionales, bonaerenses y porteñas, precisó la titular de Seguridad, quien calificó el despliegue como “histórico”. El dispositivo abarcará la custodia de tres aeropuertos, cuatro eventos masivos y 11 actividades cerradas. La convocatoria estimada para el conjunto de la visita es de siete millones de personas. Monteoliva señaló que Milei pidió la máxima coordinación de los recursos disponibles. Además, confirmó que el Presidente recibirá a León XIV en la Casa Rosada durante la tarde del domingo 8 de noviembre, mientras se define su participación en otras actividades de la agenda papal.

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