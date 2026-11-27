Caso Loan Peña: el exabogado de Laudelina sostuvo que fue atropellado y denunció un "pacto" para ocultarlo + Agregar ámbito en









Lo sostuvo el letrado José Fernández Codazzi. En su declaración, también se refirió al matrimonio de Pérez-Caillava como implicados en el presunto accidente.

Se trata del exabogado de Laudelina Peña, quien sostuvo que Loan se habría separado del grupo mientras tomaban naranjas en la tapera. X

En un nuevo avance dentro de la causa por la desaparición de Loan Peña, el exabogado de la tía del menor, Laudelina Peña, declaró ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes que el niño sufrió un accidente y que existió un “pacto familiar” para ocultarlo. En ese sentido, habría sido atropellado por la camioneta del matrimonio Pérez-Caillava, dos de los acusados.

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Se trata del letrado José Fernández Codazzi, quien habló este jueves y se refirió al matrimonio de María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, sobre qué pasó la tarde del 13 de junio de 2024, cuando se retiraban de El Algarrobal.

Según el letrado, Laudelina le contó que hubo una reunión en la que participaron Macarena Peña (su hija), José Peña (padre de Loan), Camila Núñez y la abuela Catalina, donde se decidió no hablar del accidente.

Caso Loan Peña: un exabogado de la familia sostuvo que fue atropellado y denunció un "pacto" para ocultarlo Fernández Codazzi, que declaró por más de cuatro horas, afirmó que esa misma tarde Laudelina le confesó a Catalina y luego a José que se había tratado de un accidente de tránsito. Asimismo, relató que la abuela se enojó con la tía del niño por romper el pacto de silencio y le advirtió que podía terminar presa por hablar.

El abogado también sostuvo que Loan se habría separado del grupo mientras tomaban naranjas en la tapera y regresó solo a la casa de su abuela. El abogado también sostuvo que Loan se habría separado del grupo mientras tomaban naranjas en la tapera y regresó solo a la casa de su abuela. “Ella no vio el impacto, solo escuchó el ruido, giró y vio que lo alzan al nene y lo tiran atrás, que abrió la caja (de la Ford Ranger) y lo tiran", detalló según Clarín.

Además, agregó: "Eso me contó delante de su hija (Macarena) haciendo la recreación, que los bracitos de Loan estaban caídos hacia los costados, que tenía rastros de sangre y los ojos en blanco”. El rol del matrimonio Caillava - Pérez Por último, Fernández Codazzi afirmó que Caillava y su marido Carlos Pérez estaban alcoholizados cuando salieron del lugar y que llevaban una conservadora con vino. En ese sentido, Caillava le habría dicho a Laudelina que llevarían al chico al hospital y luego avisarían a la Policía, mientras ella debía seguir buscando.



Laudelina habría sentido miedo porque consideraba a Caillava una persona poderosa. Durante la audiencia, la tía del niño negó a los gritos la versión del accidente, lo que generó un llamado de atención del presidente del tribunal. Su abogada la contuvo mientras escuchaba el testimonio entre lágrimas y gestos de negación.