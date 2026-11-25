El Presidente tenía planeado disertar en un evento del Club de la Libertad. Sin embargo, extendió su viaje al Paraguay, por lo que canceló la agenda correntina. El ministro de Economía y el vocero Adrián Ravier irán a la provincia litoraleña.

Javier Milei canceló su viaje a Corrientes , donde tenía planeado participar de un evento del Club de La Libertad, un think tank libertario que el Presidente visita con asiduidad. En su lugar, irá el ministro de Economía, Luis Caputo.

La noticia fue confirmada por esa institución. El mandatario tenía planeado disertar en el Decimotercer Congreso de Economía Regional de la Fundación Club de la Libertad, que se desarrollará bajo el lema “ Los desafíos de la transformación económica”.

El titular del Ejecutivo partirá este miércoles a Paraguay , donde el jueves mantendrá agenda oficial junto al nuevo presidente de ese país, Pedro Alliana , quien reemplazó al destituido Santiago Peña, aliado de Milei en la región.

El Club de la Libertad precisó que la relevancia de los temas en discusión, decisivos para nuestra región, como la Hidrovía, la energía y la seguridad en la frontera, "llevó a extender la agenda originalmente prevista en la República del Paraguay".

"Esa dinámica le impedirá llegar a tiempo a Corrientes para participar del cierre del Congreso", indicaron.

No obstante, aclararon que el Presidente hizo llegar su especial saludo a las autoridades de la Fundación y a todos los asistentes, y lamenta que esta circunstancia singular le imposibilite estar en este evento expresando su voluntad de acompañar en la próxima edición del año entrante.

La jornada reunirá a más de 30 oradores, entre los cuales se destacan referentes de la talla de Juan Carlos de Pablo, Adrián Ravier y Salvador Di Stefano, el Consultor Federico Dominguez, el prestigioso jurista Ricardo Rojas, el influencer Pablo Martínez, el Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y funcionarios, legisladores, integrantes de cámaras empresariales y exportadores de toda la región.

El cierre estará a cargo del Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, principal responsable del programa económico en curso, quien expondrá sobre el presente y el futuro de la economía argentina.

Javier Milei partirá rumbo a Asunción este miércoles a las 21. Su agenda oficial comenzará a las 10.15 del jueves, cuando realizará una ofrenda floral en el Panteón de los Héroes de la Patria, donde será recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez.

Posteriormente, será agasajado con la ceremonia de recepción oficial en el Palacio de López, con honores militares, entonación de los himnos nacionales y saludo de las delegaciones. Luego mantendrá una reunión bilateral con Alliana, su par paraguayo.

A las 11, en tanto, está pautada una reunión ampliada con las delegaciones de ambos países. Cerca del mediodía, el canciller Pablo Quirno y su par de Paraguay brindarán una conferencia de prensa.

Por último, Javier Milei mantendrá un encuentro con referentes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, donde brindará unas palabras. Su vuelta está pautada para el viernes a las 9 de la mañana.

El encuentro se producirá casi dos semanas después de la conversación telefónica ente ambos mandatarios en la que acordaron reunirse "próximamente".

"Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa", había manifestado el líder libertario tras ese diálogo.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos. Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa", agregó el 13 de noviembre Milei.