Quién es Francisco Luperi, el ingeniero que es clave en el juicio por la muerte de bebés en Córdoba

Tras la investigación se determinó la imputación de la enfermera Brenda Agüero, acusada de suministrarle potasio e insulina a 13 bebés, de los cuales cinco fallecieron. Además, hay otros 10 funcionarios imputados como, la ex directora del Neonatal, Liliana Asís y el ex ministro de Salud de la provincia, Diego Hernán Cardozo.

Aunque el ingeniero ya declaró al comienzo de la investigación, este jueves será una jornada clave debido a que será la primera vez que dé testimonio de manera pública.

Continúan las declaraciones de madres.

Este miércoles testificarán María Fernanda Martín y Gabriela González, madres de bebés que sobrevivieron a las inyecciones, frente al Tribunal y el jurado popular. Esta semana declararon la mayoría de las madres de los recién nacidos que lograron sobrevivir a la inyección de potasio e insulina y se espera que las testimoniales finalicen este jueves, previo a la llegada de Luperi.

Este lunes se reanudó el juicio por la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba con la declaración de Brisa M., otra de las madres de los recién nacidos que fallecieron. Las acusaciones contra enfermeras y autoridades del centro de salud parten del suministro de potasio e insulina que derivó en la muerte de los bebés a mediados del 2022. La causa cuenta con 11 imputados, de los cuales la principal acusada es la enfermera Brenda Agüero.

La joven, quien en al momento de dar a luz tenía 17 años, relató: "Era una nena, estaba sana. Lloraba porque ya había nacido. Se la llevaron para el costado de la sala. Después de que terminaron de coserme, me bajaron, me pusieron en la silla de ruedas y me la dio. De ahí me llevó a la sala de posparto, al frente".

Luego, recordó cuando ya en la otra habitación le dieron té y que su hija estaba "bien" y "tomaba la teta" sin problema: "Estuve como hasta las 7 y media pero en ese tiempo cambió la guardia. Llegó otra enfermera y se quedó ahí. Nos miraba a las tres".