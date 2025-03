Las protestas de los jubilados se hicieron sentir en varias provincias

En La Docta, una multitud acompañó durante la mañana a la concentración de jubilados y pensionados en la Plaza San Martín, de la capital. Se trató de la ronda 50 del sector. Uno de los oradores detalló que la actualidad la mínima es de $273.086,50 y, sumando el bono extraordinario de $70.000, un jubilado llega a $343.086,50, lo que no alcanza para cubrir una canasta básica para un hogar Tipo 2, que es de $1.056.601,3, de acuerdo a los datos del INDEC. "A esto hay que sumarle que en numerosos medicamentos del PAMI se recortó la cobertura del 100%", se indicó.

En Tucumán, varias organizaciones que aglutinan a la clase pasiva, entre ellas el Sindicato de Jubilados y la Asociación de Trabajadores Pasivos, se concentraron en la Plaza Independencia , frente a la Casa de Gobierno, en el corazón de la capital tucumana, para reclamar en contra de las políticas de ajuste del Gobierno y que afectó los haberes el sector. "No podíamos faltar porque es una obligación moral de todo trabajar activo. Las políticas que está aplicando el presidente Javier Milei están generando hambre, desocupación y jubilados que no llegan a fin de mes", sostuvo a Ámbito Pedro Díaz , delegado de los obreros de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo, que acompañó con otros trabajadores el reclamo.

"Nos dicen que ganamos bien pero no nos alcanza para vivir. Desde que Milei asumió, los precios han subido, los medicamentos son inalcanzables y las tarifas de servicios básicos son impagables", expresó a este medio Lito Mejías, secretario general del Sindicato de Jubilados "Nuestros nietos, nuestros hijos, todos deben acompañarnos. Es un momento en el que debemos decir basta. Necesitamos que el pueblo tucumano se una en esta batalla por nuestra dignidad y nuestras vidas", cerró. Por el lado de la política, entre los asistentes que se sumaron a la protesta estuvieron los legisladores provinciales peronistas Javier Noguera y Gabriel Yedlin, refractarios a las políticas del Gobierno.

En Santa Fe, junto a distintos sectores, los jubilados se movilizaron en la "Marcha de los Banquitos" para expresar su rechazo a las políticas del gobierno de Milei. La protesta se centró en el impacto de las medidas económicas que afectaron en el poder adquisitivo, en especial, en lo que respecta al acceso a medicamentos y alimentos. La manifestación buscó visibilizar la difícil situación que atraviesan los jubilados frente a la inflación y los recortes.

jubiladosmendoza1.jpg Los jubilados y pensionados de Mendoza hicieron sentir sus reclamos durante el mediodía.

"Tengo a mi esposo discapacitado, nosotros felizmente hemos podido trabajar y jubilarnos, pero lo que ya gastamos en medicamentos es más que la jubilación mínima, aún con obra social, aún con una prepaga", sostuvo una jubilada a los medios que cubrieron la protesta. "No alcanza para comprarse ni los remedios ni la comida. La comida ha pegado un salto pavoroso. Es imperioso que salgamos, no solo los jubilados y las jubiladas, sino todo el pueblo argentino. Esto no puede seguir pasando", señaló otra manifestante jubilada.

Mendoza tampoco estuvo al margen de las manifestaciones. La convocatoria se concretó desde las 11 en la Plaza San Martín, en pleno centro de la capital, bajo un fuerte operativo de seguridad que contó con cerca de 250 agentes de la policía provincial. Esto fue lo más llamativo, según los organizadores, en consonancia con el fuerte dispositivo de seguridad que se montó en los alrededores del Congreso de la Nación. La marcha fue pacífica, se extendió hasta el mediodía y no hubo cortes de calles. Al reclamo de los adultos mayores se sumaron los sindicatos de SUTE, ATE, La Bancaria, Fadiunc, CTA, la CGT y el Polo Obrero.

Los Jubilados Autoconvocados de Catamarca se concentraron durante el mediodía en Plaza 25 de Mayo y luego marcharon por las calles de la capital, San Fernando del Valle de Catamarca, con el reclamo de pedido de mejora de sus haberes, en contra de los recortes también a los beneficios para el sector y en repudio a represión del miércoles de la semana pasada, en el Congreso de la Nación. Restitución de los medicamentos con descuento del 100%, una jubilación acorde a la Canasta Básica del adulto mayor, hoy de más de un millón de pesos, devolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y por un paro general activo de la CGT, son algunos de los pedidos de un afiches con los que acompañaron la manifestación.