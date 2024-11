Represión a trabajadores en la Legislatura porteña tras la sanción de la nueva ley de Enfermería

Los enfermeros expresaron su descontento y reclamaban por no ser incluídos como profesionales de la salud. La Policía de la Ciudad agredió a los manifestantes con golpes y empujones y se llevó a dos detenidos.

Represión, violencia y reclamos

Las afueras de la legislatura se encontraban valladas, con grandes medidas de control y un fuerte operativo de seguridad, con efectivos policiales y de infantería, que chocaron con el importante grupo de personas que se reunieron para expresar su descontento.

El resultado de la sesión aumentó la tensión en las calles, cuya protesta estuvo organizada por la Asociación Trabajadores del Estado, con movilizaciones, manifestaciones y paros por parte de los enfermeros.

"No solo no se aprueba la inclusión a la carrera 7035, sino que vienen los golpes, la represión. Desagradable momento vive la enfermería. Se aprobó una ley trucha del Gobierno de la Ciudad, en la que no nos incluyen como profesionales ni nos pagan como tales", expresaron desde ATE.

Además de los cambios respecto a la jerarquización, el proyecto busca elevar los ingresos de los trabajadores al 90% de lo que perciben los médicos, pero en el plazo de tres años, con una misma carga semanal de 35 horas.