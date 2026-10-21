Salarios de empleadas domésticas: cuánto cobrarán en noviembre y qué pasará con el bono

La escala salarial de octubre fija nuevos valores por hora y por mes para las empleadas domésticas, según la categoría y la modalidad de contratación. Además, continúa la incorporación del bono al sueldo.

Archivo. El acuerdo paritario contempla un aumento del 1,7% y la inclusión del bono en el salario.

Las empleadas domésticas tendrán nuevos valores salariales en octubre de 2026 , con una actualización del 1,7% establecida por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares mediante la Resolución 6/2026 . El esquema alcanza tanto a quienes cobran por hora como a quienes perciben una remuneración mensual.

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La actualización también contempla cambios en la composición del sueldo: el 50% de la suma no remunerativa otorgada en agosto se incorpora al salario básico durante octubre. El monto adicional original variaba entre $8.000 y $20.000, según la cantidad de horas semanales trabajadas.

De esta manera, los ingresos del personal de casas particulares combinan la actualización salarial y la incorporación progresiva de aquella suma. Los valores mínimos dependen de la categoría laboral y de la modalidad de contratación, con diferencias entre quienes trabajan con retiro y sin retiro.

La escala salarial de octubre establece los siguientes montos mínimos para las cinco categorías del régimen:

Sin retiro: $5.215,59 por hora y $661.702,46 mensuales.

Con retiro: $4.805,82 por hora y $599.514,52 mensuales.

Con retiro: $4.580,80 por hora y $560.776,33 mensuales.

Sin retiro: $4.973,38 por hora y $618.187,89 mensuales.

Caseros $4.337,53 por hora y $548.429,23 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas Con retiro: $4.337,53 por hora y $548.429,23 mensuales.

Sin retiro: $4.801,52 por hora y $605.050 mensuales.

Personal para tareas generales Con retiro: $4.064,08 por hora y $498.582,06 mensuales.

Sin retiro: $4.337,53 por hora y $548.429,23 mensuales.

La categoría se determina según las tareas que realiza cada trabajador. Cuando las funciones corresponden a más de una categoría, se considera aquella que represente la actividad principal desempeñada habitualmente.

La escala completa para los salarios de octubre a cobrar en noviembre.

Qué pasa con el bono para las empleadas domésticas en octubre de 2026

El bono extraordinario correspondiente a agosto fue de $20.000 para quienes trabajaban 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplían entre 12 y 16 horas semanales y $8.000 para quienes trabajaban menos de 12 horas.

En septiembre comenzó la incorporación progresiva de esa suma al salario, con un 25% integrado al haber. Durante octubre se incorpora otro 50%, mientras que el 25% restante se sumará en noviembre.

Así, al finalizar octubre, el 75% del bono habrá quedado incorporado al salario remunerativo, de acuerdo con el esquema informado.

Cuánto se paga por las horas extra

Las horas extraordinarias realizadas durante días comunes tienen un recargo del 50% sobre el salario habitual.

El 50% de la suma no remunerativa otorgada en agosto se incorpora al salario básico durante octubre.

En cambio, cuando se trabajan horas extra los sábados después de las 13, los domingos o los feriados, el adicional asciende al 100%. El cálculo se realiza sobre la remuneración habitual correspondiente a cada trabajador, según su categoría y modalidad de contratación.

Adicional por zona desfavorable y antigüedad

El personal de casas particulares que trabaja en determinadas zonas del país tiene derecho a un adicional por zona desfavorable equivalente al 31% de los salarios mínimos establecidos para su categoría.

El beneficio alcanza a quienes prestan servicios en las siguientes jurisdicciones:

La Pampa.

Río Negro.

Chubut.

Neuquén.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

Además, el personal de casas particulares tiene derecho a un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año trabajado para el mismo empleador. Para calcularlo, se consideran los años de servicio correspondientes a esa relación laboral y se suma el adicional a la remuneración que corresponda.