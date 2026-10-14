Las trabajadoras de casas particulares cuentan con nuevos valores de referencia para los sueldos de octubre. La actualización surge de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), modificando tanto los montos por hora como las remuneraciones mensuales.
Empleadas domésticas: confirmaron los nuevos sueldos por hora y mes con adicionales de ARCA
La actualización alcanza a todas las categorías del personal de casas particulares, por lo que hay que revisar la liquidación correspondiente a octubre.
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Empleadas domésticas: cómo funciona la nueva herramienta para liquidar los sueldos
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ARCA lanzó una nueva herramienta para liquidar los salarios de las empleadas domésticas
Además de los básicos, los empleadores van a tener que contemplar los adicionales que correspondan en cada caso, como lo son la antigüedad y el plus por zona desfavorable para determinadas provincias del país.
Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en octubre
El valor depende de la categoría y de si la trabajadora presta tareas con retiro o sin retiro. Para octubre, los mínimos por hora quedan de la siguiente manera:
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tareas generales: $3.914,64 con retiro y $4.185,94 sin retiro
asistencia y cuidado de personas: $4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro
caseros: $4.185,94 por hora
tareas específicas: $4.422,54 con retiro y $4.809,80 sin retiro
supervisores: $4.645,33 con retiro y $5.049,58 sin retiro
Montos mensuales actualizados según cada categoría
Para las trabajadoras contratadas bajo modalidad mensual, los pisos salariales también cambian según la tarea y el régimen de retiro. Los valores de octubre son:
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tareas generales: $480.247,85 con retiro y $529.261,78 sin retiro
asistencia y cuidado de personas: $529.261,78 con retiro y $584.936,09 sin retiro
caseros: $529.261,78
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tareas específicas: $541.402,49 con retiro y $597.854,36 sin retiro
supervisores: $579.493,14 con retiro y $640.641,55 sin retiro
Estos montos funcionan como remuneraciones mínimas para cada categoría, al momento de preparar el recibo, el empleador debe sumar los adicionales que correspondan y discriminar cada concepto de manera separada.
Adicionales obligatorios: cómo se calcula la antigüedad y el plus regional
Además del sueldo básico, existen dos adicionales que pueden modificar el monto final de la liquidación. El primero es la antigüedad, que equivale al 1% por cada año trabajado. El cálculo se hace de manera acumulativa y el punto de partida es septiembre de 2020.
El segundo es el adicional por zona desfavorable, que alcanza a quienes trabajan en Chubut y otras provincias patagónicas. En esos casos, corresponde sumar un 31% sobre la remuneración mínima fijada para la categoría. Es importante tener en cuenta que ambos conceptos deben aparecer discriminados en el recibo de sueldo digital, junto con el salario básico y el resto de los ítems que integren la liquidación del mes.
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