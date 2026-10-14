Empleadas domésticas: confirmaron los nuevos sueldos por hora y mes con adicionales de ARCA + Agregar ámbito en









La actualización alcanza a todas las categorías del personal de casas particulares, por lo que hay que revisar la liquidación correspondiente a octubre.

Las trabajadoras de casas particulares tienen nuevas referencias salariales para la liquidación de octubre. Magnific

Las trabajadoras de casas particulares cuentan con nuevos valores de referencia para los sueldos de octubre. La actualización surge de la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), modificando tanto los montos por hora como las remuneraciones mensuales.

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Además de los básicos, los empleadores van a tener que contemplar los adicionales que correspondan en cada caso, como lo son la antigüedad y el plus por zona desfavorable para determinadas provincias del país.

El valor por hora cambia según la categoría y si la trabajadora presta tareas con retiro o sin retiro. Magnific Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en octubre El valor depende de la categoría y de si la trabajadora presta tareas con retiro o sin retiro. Para octubre, los mínimos por hora quedan de la siguiente manera:

tareas generales: $3.914,64 con retiro y $4.185,94 sin retiro

asistencia y cuidado de personas: $4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro

caseros: $4.185,94 por hora

tareas específicas: $4.422,54 con retiro y $4.809,80 sin retiro

supervisores: $4.645,33 con retiro y $5.049,58 sin retiro Los montos mensuales también se actualizan y varían de acuerdo con el tipo de tarea realizada. Pexels Montos mensuales actualizados según cada categoría Para las trabajadoras contratadas bajo modalidad mensual, los pisos salariales también cambian según la tarea y el régimen de retiro. Los valores de octubre son:

tareas generales: $480.247,85 con retiro y $529.261,78 sin retiro

asistencia y cuidado de personas: $529.261,78 con retiro y $584.936,09 sin retiro

caseros: $529.261,78

tareas específicas: $541.402,49 con retiro y $597.854,36 sin retiro

supervisores: $579.493,14 con retiro y $640.641,55 sin retiro Estos montos funcionan como remuneraciones mínimas para cada categoría, al momento de preparar el recibo, el empleador debe sumar los adicionales que correspondan y discriminar cada concepto de manera separada.

La antigüedad y el adicional por zona desfavorable deben sumarse al básico cuando corresponda. Pexels Adicionales obligatorios: cómo se calcula la antigüedad y el plus regional Además del sueldo básico, existen dos adicionales que pueden modificar el monto final de la liquidación. El primero es la antigüedad, que equivale al 1% por cada año trabajado. El cálculo se hace de manera acumulativa y el punto de partida es septiembre de 2020. El segundo es el adicional por zona desfavorable, que alcanza a quienes trabajan en Chubut y otras provincias patagónicas. En esos casos, corresponde sumar un 31% sobre la remuneración mínima fijada para la categoría. Es importante tener en cuenta que ambos conceptos deben aparecer discriminados en el recibo de sueldo digital, junto con el salario básico y el resto de los ítems que integren la liquidación del mes.

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