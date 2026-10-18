Desapareció una docente de una escuela rural en Corrientes y la buscan hace 10 días + Agregar ámbito en









Nancy Estela Godoy, de 52 años, está a cargo de la Escuela N.º 626 del paraje El Malezal, en Esquina. La fiscalía local ordenó allanamientos y continúa con los rastrillajes para establecer qué ocurrió.

Nancy Estela Godoy, docente de 52 años y directora de una escuela rural en Esquina, Corrientes, está desaparecida desde hace 10 días.

La Policía de Corrientes continúa la búsqueda de Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años desaparecida desde el 6 de octubre, cuando se dirigía a la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina. El operativo incluye a más de 80 efectivos, drones, perros especializados y caballos, mientras los investigadores intentan reconstruir sus últimos movimientos.

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Godoy está a cargo de la escuela y suele permanecer en el establecimiento durante los días de semana debido a las dificultades para llegar hasta allí. El camino atraviesa terrenos anegados y sectores de difícil acceso, algunos de los cuales solo pueden recorrerse a caballo. Habitualmente, la docente regresaba a su casa los viernes.

El último contacto con su familia fue el 7 de octubre, cuando intercambió mensajes por WhatsApp con uno de sus tres hijos. En esa conversación, le dijo que estaba bien pero cuando el joven respondió, los mensajes dejaron de registrar la confirmación de entrega. Desde entonces, no volvieron a comunicarse con ella.

En un primer momento, sus familiares atribuyeron la falta de noticias a las lluvias y los problemas de señal telefónica que suelen afectar a la zona. La preocupación aumentó cuando una vecina avisó que la docente no estaba en la escuela. Tras varios días sin novedades, la familia presentó la denuncia policial este jueves.

La Policía de Corrientes desplegó drones, canes y más de 80 efectivos para encontrarla. Cómo avanza la búsqueda de Nancy Godoy en Corrientes Se organizó un operativo que reúne a 83 efectivos, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros entrenados para tareas de búsqueda. En el procedimiento participan distintas divisiones de la Policía provincial, bomberos y equipos especializados. Los rastrillajes abarcan sectores de monte, malezales y caminos rurales, donde los agentes avanzan a pie y a caballo, mientras los drones permiten observar áreas de difícil acceso.

En paralelo, los investigadores revisan cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina para intentar reconstruir los movimientos de Godoy antes de su desaparición. La causa está bajo intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de esa localidad. Uno de los hijos de la docente pidió la colaboración de los vecinos y de quienes puedan aportar información sobre lo ocurrido. “Lo que puedan aportar, si saben algo, algún comentario de la zona”, expresó al solicitar ayuda para encontrarla. Cómo aportar información para encontrar a Nancy Godoy Godoy mide aproximadamente 1,65 metros, tiene contextura mediana, tez morena, ojos marrones y cabello castaño oscuro, corto y recogido. También presenta una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda. Quienes tengan información que pueda contribuir a la búsqueda pueden comunicarse al 3777-628664, al 911 o al 101 en el interior de Corrientes, o acercarse a la dependencia policial más cercana.

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