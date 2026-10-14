Derrumbe en Mendoza: rocas aplastaron una camioneta y obligaron a cortar la ruta 7 + Agregar ámbito en









El conductor resultó ileso. Abrieron un bypass para evacuar los vehículos varados entre Potrerillos y Uspallata, pero todavía no hay horario de reapertura.

El desprendimiento de rocas impactó contra una Toyota Hilux, cuyo conductor resultó ileso.

La Ruta Nacional 7 quedó cortada en ambos sentidos entre Potrerillos y Uspallata, Mendoza, este miércoles, después de que un desprendimiento de rocas impactara contra una camioneta. El conductor no sufrió lesiones y, durante la tarde, se habilitó un bypass provisorio para facilitar la salida de los vehículos que habían quedado varados.

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El derrumbe ocurrió por la mañana a la altura del kilómetro 1112, después del puesto fijo Los Árboles de Gendarmería Nacional. Varias piedras cayeron desde un cerro sobre la calzada y una Toyota Hilux que circulaba por el sector.

El vehículo era conducido por un ciudadano chileno radicado en la Argentina, que resultó ileso pese al impacto. La interrupción del tránsito dejó una fila de camiones y otros vehículos sin posibilidad de continuar por ese tramo del corredor internacional.

Abrieron un bypass para retirar los vehículos varados Personal de Caminos Aconcagua, la empresa encargada del mantenimiento del corredor, trabajó con una retroexcavadora para abrir una brecha en el sector afectado.

A través de ese paso se habilitó un bypass temporal destinado a desplazar los vehículos varados y descongestionar la zona. La medida no implica la normalización de la circulación entre Potrerillos y Uspallata, que continúa suspendida.

Para despejar la ruta se espera maquinaria pesada que permita retirar las rocas de mayor tamaño. Además, será necesario rellenar el socavón que provocó la caída de una piedra sobre el pavimento. Evalúan la ladera antes de reabrir la ruta La Patrulla de Rescate llegó al lugar para escalar el cerro y acceder al sector donde se originó el desprendimiento, con el objetivo de evaluar las condiciones del terreno. También se prevé la intervención de personal especializado de la empresa para retirar las piedras inestables que quedaron expuestas en la ladera y reducir el riesgo de nuevas caídas. Las tareas pendientes incluyen tanto la remoción del material acumulado como la reparación de la calzada. No hay un horario confirmado para la reapertura. Aunque el tránsito permanece interrumpido en ese tramo de la ruta 7, el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa habilitado las 24 horas, según la información difundida durante la tarde.

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