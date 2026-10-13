Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron en Perú a "Papá", el tío de "Pequeño J" + Agregar ámbito en









Luis Alan Valverde Rodríguez fue capturado en Lima mientras circulaba con documentación falsa a nombre de un ciudadano peruano. La Justicia federal argentina lo señala como presunto jefe de la organización narco vinculada al caso, que ya tiene más de una docena de imputados.

Detuvieron en Perú a “Papá”, el tío de “Pequeño J”, por el triple crimen de Florencio Varela.

Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como “Papá”, fue detenido en Perú en el marco de la investigación por los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido en septiembre de 2025 en Florencio Varela. El hombre, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, era buscado por la Justicia argentina, que lo considera uno de los principales referentes de la organización criminal investigada. Al momento de su captura, circulaba con documentación a nombre de otra persona.

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El procedimiento se realizó el lunes por la tarde en Santa María de Huachipa, en Lima, cerca de una sucursal del centro bancario Compartamos. De acuerdo con la información del caso, el sospechoso se identificaba como Miguel Gerardo Celestino Timana, nombre correspondiente a un ciudadano registrado en el sistema de identificación peruano. Su localización fue posible a partir de tareas de inteligencia, vigilancia y seguimiento, además del uso de fuentes humanas y herramientas electrónicas. Después de ser arrestado, fue llevado a dependencias de Interpol Perú.

La captura se produjo luego de que el Juzgado Federal N° 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, ordenara su búsqueda nacional e internacional en septiembre. La investigación sostiene que Valverde Rodríguez habría tenido un papel central en la estructura dedicada al narcotráfico que se vincula con los homicidios. Según la hipótesis judicial, sus tareas habrían incluido la organización de la logística, la adquisición de estupefacientes y la administración de cobros, junto con otros integrantes de la presunta red.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”. La conexión entre “Papá” y “Pequeño J” en la causa del triple crimen Uno de los elementos que tomó relevancia en el expediente fue el testimonio de Celeste Magalí González Guerrero, una de las imputadas que aportó información a los investigadores. La mujer señaló a Abel Josuel Taya Humpire, otro de los sospechosos buscados, como supuesto custodio de “Papá”. Esa declaración forma parte de los elementos que la Justicia analiza para reconstruir la estructura y los roles de quienes habrían participado en la organización.

El vínculo entre Valverde Rodríguez y “Pequeño J” es otro de los puntos centrales de la pesquisa. El detenido es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, acusado de intervenir en los asesinatos de las tres jóvenes. El expediente también incluye a otros integrantes del entorno familiar y a presuntos colaboradores que, según los investigadores, habrían cumplido distintas funciones dentro de la red. Entre ellos figuran Kevin Manuel Valverde Urtecho, conocido como “Rulos”, y Abel Josuel Taya Humpire, quienes también fueron alcanzados por pedidos de captura.

Triple crimen de Florencio Varela. Cuándo ocurrió el triple crimen de Florencio Varela Los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ocurrieron el 19 de septiembre de 2025 en una vivienda de la zona de Villa Vatteone, en Florencio Varela. Desde entonces, la causa avanzó con múltiples detenciones e imputaciones, mientras la Justicia busca determinar la responsabilidad de cada sospechoso y reconstruir el móvil del ataque. Tras la detención en Perú, el Ministerio de Seguridad Nacional anunció que iniciará el procedimiento de extradición para que Valverde Rodríguez sea trasladado a la Argentina y quede a disposición de los tribunales que investigan el caso. Su captura representa un nuevo avance en la búsqueda de los acusados que permanecían prófugos, aunque su eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia.