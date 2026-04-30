Triple femicidio en Florencio Varela: el lunes extraditarán a "Pequeño J".

El acusado será trasladado bajo un estricto operativo de seguridad para quedar a disposición de la Justicia. Las familias de las víctimas esperan que su presencia en el país acelere el proceso judicial y reclaman la pena máxima para todos los involucrados.

El proceso judicial por el triple femicidio de Florencio Varela sumará un capítulo clave el próximo lunes por la tarde, cuando Tony Janzen Valverde Victoriano , alias “Pequeño J” , arribe al país.

El acusado, detenido en Perú tras ser señalado como uno de los principales responsables de la organización criminal vinculada al caso, será trasladado bajo un estricto operativo de seguridad y quedará a disposición de la Justicia para responder ante las autoridades locales por su presunta participación en el violento episodio que conmocionó a la zona sur del conurbano.

El “Pequeño J” fue capturado meses atrás en territorio peruano, y su extradición entró en la etapa final luego de que ese país notificara formalmente su disponibilidad para el traslado. Su llegada permitirá avanzar en nuevas instancias de la investigación , que apunta a un entramado narco detrás de los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Las familias de las víctimas esperan que su presencia en el país acelere el proceso judicial y reclaman la pena máxima para todos los involucrados en uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años.

La extradición desde Perú y el avance de la causa

Tres meses atrás, la República de Perú autorizó formalmente la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano a Argentina. La medida fue oficializada a través de una Resolución Suprema firmada por el presidente José Enrique Jerí Oré, que estableció estrictas condiciones de seguridad para el traslado y solicitó que se computen como tiempo de detención los días que demandó el proceso en territorio peruano.

El acusado está imputado como presunto principal responsable del triple crimen ocurrido el 19 de septiembre de 2025. La causa fue caratulada como “homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos”.

La investigación cuenta con varios detenidos. En Perú permanece arrestado Matías Agustín Ozorio, a la espera de su extradición. En la Argentina, fueron detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Celeste Magalí González Guerrero (28), Iara Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), sorprendidos por la Policía mientras limpiaban manchas de sangre en la propiedad donde se hallaron los restos de las víctimas.

También están imputados Lázaro Víctor Sotacuro (41), señalado como el conductor de uno de los vehículos que trasladó a las jóvenes; Ariel Jeremías Alexis Giménez (29), quien habría realizado los pozos para enterrar los cuerpos; y Milagros Florencia Ibáñez (20), sobrina de Sotacuro. A su vez, hubo avances recientes en la situación procesal de Jesús Bernabé Mallón, Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta.