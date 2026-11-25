El asesinato permanece impune tras dos décadas de investigaciones fallidas y acusaciones sin condenas. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba deberá resolver el futuro procesal del caso.

Este 25 de noviembre se cumplen 20 años del asesinato de Nora Dalmasso , uno de los casos policiales más resonantes de la Argentina, cuya investigación estuvo atravesada por irregularidades, acusaciones fallidas y demoras judiciales. Pese a la identificación de un nuevo sospechoso en 2024, la causa permanece prescripta y la familia de la víctima continúa con su reclamo de justicia .

El crimen ocurrió el 25 de noviembre de 2006 en el dormitorio de la hija de Dalmasso, dentro de la propiedad familiar ubicada en el barrio Villa Golf de Río Cuarto, Córdoba . El lazo de su bata, un elemento probatorio relegado durante años, resultó determinante para identificar a un nuevo acusado casi dos décadas después.

Las deficiencias en la investigación derivaron en una sucesión de imputaciones que no prosperaron por falta de pruebas. Ninguno de los acusados recibió una condena y, finalmente, la causa prescribió en 2021 .

Uno de los primeros sospechosos fue Gastón Zárate , conocido como “el Perejil”, quien realizaba trabajos de pintura y albañilería en la vivienda familiar. Su detención generó una fuerte reacción social y movilizaciones que precedieron a su liberación.

Posteriormente, la investigación apuntó contra Facundo Macarrón , hijo de la víctima, quien finalmente fue sobreseído. Las sospechas también recayeron sobre el viudo de Dalmasso, Marcelo Macarrón , que llegó a enfrentar un juicio oral.

El viudo de Nora Dalmasso quedó imputado por el homicidio de su esposa.

En un primer momento, los investigadores sostuvieron que Macarrón viajó desde Punta del Este hasta Córdoba para cometer el homicidio. Más tarde, modificaron la hipótesis y lo acusaron de contratar sicarios. Sin embargo, durante el debate oral, la Fiscalía desistió de la acusación y el Tribunal lo absolvió.

El hallazgo de ADN que modificó el rumbo de la investigación

El 23 de diciembre de 2024, el fiscal Pablo Jávega anunció en una conferencia de prensa un avance significativo en la causa: la identificación de Bárzola, un hombre que realizaba trabajos de pulido de pisos en la propiedad familiar al momento del asesinato.

Los estudios genéticos determinaron que su ADN resultó compatible con las muestras recolectadas tanto en la bata como en el cuerpo de Nora Dalmasso.

El descubrimiento surgió del trabajo interdisciplinario entre el Ministerio Público Fiscal y el Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, con la cooperación del National Center for Forensic Science de la Universidad de Florida, Estados Unidos, y la colaboración del Ministerio de Justicia provincial.

Bárzola no era un desconocido para los investigadores. El trabajador declaró en varias oportunidades durante la pesquisa y se comprobó que concurrió a la propiedad de Villa Golf el día del homicidio.

Según sostiene la familia de la víctima, desde el comienzo de la investigación reclamaron que se profundizara esa línea, pero los fiscales que intervinieron inicialmente en el expediente no atendieron sus pedidos.

La destitución de tres fiscales y el futuro judicial de la causa

La actuación de los funcionarios judiciales también tuvo consecuencias institucionales. En mayo de 2026 se realizó un jury de enjuiciamiento contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes fueron destituidos por ‘negligencia grave y mal desempeño’ de sus funciones durante la investigación.

Desde la querella argumentan que la prescripción del expediente fue consecuencia de las deficiencias y demoras de la propia Justicia. Por ese motivo, reclaman que el nuevo imputado enfrente un juicio oral por el delito de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte.

La decisión quedó en manos del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), que deberá determinar si corresponde reactivar la causa y habilitar un debate oral contra Bárzola o avanzar con un eventual juicio por la verdad, una alternativa que no permitiría imponerle una condena penal.

A dos décadas del asesinato, la familia de Nora Dalmasso continúa a la espera de una resolución que permita esclarecer el crimen y determinar las responsabilidades penales, mientras el principal sospechoso permanece en libertad y sin condena.