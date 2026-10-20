Un estudio científico reveló cómo el café modifica la microbiota intestinal y afecta el estado de ánimo

Un estudio con 31 consumidores habituales detectó cambios en las bacterias intestinales y efectos sobre el estrés, el estado de ánimo y la memoria, con diferencias entre el café común y el descafeinado.

Archivo. Un estudio científico busco dilucidar como puede afectar el consumo de cafe al estado de ánimo.

Un estudio publicado en la revista Nature Communications analizó cómo el consumo de café influye influye en el eje intestino-cerebro, el sistema de interacciones entre la microbiota intestinal y el funcionamiento cerebral . La investigación, realizada por el centro APC Microbiome Ireland de la University College Cork, encontró cambios en las bacterias intestinales y efectos sobre el estado de ánimo, la cognición y el estrés, tanto en las pruebas con café convencional como descafeinado.

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El trabajo llevado adelante por el centro incluyó la participación de 31 consumidores habituales que tomaban entre tres y cinco tazas diarias . Después de dos semanas sin consumir café, los participantes mostraron variaciones en sus metabolitos. Luego, durante una fase de reintroducción a ciegas, tomaron cuatro dosis diarias de café instantáneo, lo que permitió observar cambios en sus perfiles bacterianos y una reducción de la depresión percibida , la impulsividad y el estrés , independientemente de la presencia de cafeína.

Los investigadores detectaron un aumento de bacterias como Eggertella sp. y Cryptobacterium curtum entre quienes volvieron a consumir café. Estos microorganismos están usualmente relacionados con procesos digestivos, como la secreción de ácidos gástricos e intestinales y la síntesis de ácidos biliares.

También registraron un incremento de bacterias del grupo Firmicutes , asociadas en investigaciones previas con respuestas emocionales positivas en mujeres.

Los participantes que consumieron café descafeinado mostraron mejoras en pruebas de memoria y aprendizaje.

El profesor John Cryan, responsable principal del proyecto, destacó que los efectos del café no se limitan a la estimulación del sistema nervioso. Según explicó, también intervienen otros componentes de la bebida, como los polifenoles, que interactúan con los microorganismos intestinales y el metabolismo.

"El café es más que cafeína: es un factor dietético complejo que interactúa con nuestros microbios intestinales, nuestro metabolismo e incluso nuestro bienestar emocional", afirmó Cryan.

Las diferencias entre el café con cafeína y el descafeinado

El estudio, financiado por el Institute for Scientific Information on Coffee, también identificó diferencias entre las dos versiones de la bebida.

Los participantes que consumieron café descafeinado mostraron mejoras en pruebas de memoria y aprendizaje, que incluyeron ejercicios de localización y recuerdo de listas de palabras. Los investigadores plantearon que estos resultados podrían estar relacionados con la acción de compuestos antioxidantes sobre las bacterias intestinales y los procesos metabólicos.

En cambio, el café con cafeína se asoció con efectos vinculados a la alerta mental. Durante esa fase, los participantes registraron una disminución de la ansiedad, la fatiga psicológica y la angustia percibida, junto con mejoras en la atención y la vigilancia durante las tareas evaluadas.

Los resultados apuntan a que la cafeína y otros componentes del café podrían actuar por vías diferentes, con efectos complementarios sobre el organismo.

Qué implica el hallazgo para la salud digestiva

Los autores advirtieron que se trata de un ensayo preliminar con una muestra reducida, por lo que los resultados no permiten establecer conclusiones definitivas sobre los efectos del café en la población general.

Sin embargo, el trabajo mostró que dejar de consumirlo y volver a incorporarlo puede generar cambios en la composición de la microbiota intestinal y en biomarcadores presentes en heces y orina. Esto sugiere que los microorganismos intestinales responden de manera sensible a modificaciones en la dieta.

Cryan resumió el alcance de los resultados: "Nuestros hallazgos sugieren que el café, ya sea con cafeína o descafeinado, puede influir en la salud de maneras distintas, pero complementarias".

La investigación aporta evidencia sobre la relación entre alimentación, microbiota y bienestar emocional, aunque serán necesarios nuevos estudios para determinar la duración y la relevancia clínica de los efectos observados.