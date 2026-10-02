Semana del Café: cómo hacer un "spot" en tu casa

Durante la Semana del Café podés aprovechar la oportunidad de disfrutar de esta bebida, armar una estación en tu casa y descubrir qué diferencias hay entre los granos de Brasil y Colombia.

Semana del Café: cómo armar una estación de café en casa y elegir entre granos de Brasil y Colombia.

El café forma parte de la rutina de millones de personas y tiene su propia celebración internacional cada 1 de octubre . Para sumarse, una de las opciones es crear un rincón cafetero en casa, con los elementos necesarios para preparar tu bebida favorita sin salir de la cocina.

No hace falta contar con una cafetera profesional, ni destinar demasiado espacio. Con un mueble pequeño, algunos accesorios y café de calidad , se puede armar un spot práctico y decorativo para disfrutar durante toda la semana.

El Día Internacional del Café se conmemora el 1 de octubre , una fecha impulsada por la Organización Internacional del Café para celebrar la bebida y reconocer el trabajo de las personas que participan en su producción. La jornada también busca destacar la importancia económica y social de esta actividad en los países productores.

Brasil y Colombia se encuentran entre los principales productores mundiales y sus granos tienen características propias. Desde el cultivo hasta el tostado y la preparación, distintos factores influyen en el aroma, el cuerpo y el sabor de cada taza.

Durante esta semana, los amantes del café pueden aprovechar para probar nuevas variedades, experimentar con distintos métodos de preparación o visitar cafeterías tradicionales. Otra alternativa es llevar la experiencia al hogar y crear un espacio dedicado a esta bebida, adaptado a los gustos y al presupuesto de cada persona.

Cómo hacer un "spot" o estación de café en casa

El primer paso para armar una estación de café es elegir un lugar cómodo, como una esquina de la cocina, una repisa o una mesa auxiliar. La clave es reunir en un solo sector la cafetera, las tazas, el café y los accesorios que se utilizan habitualmente, sin ocupar más espacio del necesario.

Una propuesta sencilla para organizar la estación es con una superficie para la cafetera, repisas para guardar tazas y frascos, y un sector inferior para otros elementos. El diseño puede adaptarse a las dimensiones disponibles y al estilo de cada ambiente.

Para una versión más cómoda, alcanza con sumar una bandeja, recipientes herméticos para conservar el café, cucharitas, filtros y las tazas preferidas. También se puede incorporar un molinillo si se utilizan granos enteros. Conviene mantener el café protegido de la humedad, el calor y la luz directa para preservar mejor sus características.

Cuál es el mejor café para comprar: Brasil o Colombia

Elegir entre café de Brasil o de Colombia depende del sabor que se busque. El café brasileño suele asociarse con un cuerpo intenso, baja acidez y notas a chocolate, frutos secos y caramelo, por lo que es una opción habitual para quienes prefieren una taza de sabor amargo y menos ácido.

El café colombiano, en cambio, presenta perfiles variados según la región de cultivo. En general, se caracteriza por aromas intensos, notas frutales y acarameladas, y una acidez que puede ir de media a alta. Algunas variedades ofrecen un cuerpo medio-alto, mientras que otras tienen matices más florales o dulces.

No existe una única respuesta sobre cuál es mejor: la elección depende de las preferencias personales, el método de preparación y el tipo de tostado. Para quienes disfrutan del espresso con notas achocolatadas, un café brasileño puede ser una buena alternativa; quienes buscan mayor complejidad aromática y matices frutales pueden probar uno colombiano. Una forma práctica de decidir es comprar pequeñas cantidades de ambos orígenes y compararlos en la misma cafetera.