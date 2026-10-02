El café forma parte de la rutina de millones de personas y tiene su propia celebración internacional cada 1 de octubre. Para sumarse, una de las opciones es crear un rincón cafetero en casa, con los elementos necesarios para preparar tu bebida favorita sin salir de la cocina.
Semana del Café: cómo hacer un "spot" en tu casa
Durante la Semana del Café podés aprovechar la oportunidad de disfrutar de esta bebida, armar una estación en tu casa y descubrir qué diferencias hay entre los granos de Brasil y Colombia.
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Día Internacional del Café: dónde probar auténticas propuestas de especialidad
No hace falta contar con una cafetera profesional, ni destinar demasiado espacio. Con un mueble pequeño, algunos accesorios y café de calidad, se puede armar un spot práctico y decorativo para disfrutar durante toda la semana.
Del 1 al 7 de octubre, se celebra la Semana del Café
El Día Internacional del Café se conmemora el 1 de octubre, una fecha impulsada por la Organización Internacional del Café para celebrar la bebida y reconocer el trabajo de las personas que participan en su producción. La jornada también busca destacar la importancia económica y social de esta actividad en los países productores.
Brasil y Colombia se encuentran entre los principales productores mundiales y sus granos tienen características propias. Desde el cultivo hasta el tostado y la preparación, distintos factores influyen en el aroma, el cuerpo y el sabor de cada taza.
Durante esta semana, los amantes del café pueden aprovechar para probar nuevas variedades, experimentar con distintos métodos de preparación o visitar cafeterías tradicionales. Otra alternativa es llevar la experiencia al hogar y crear un espacio dedicado a esta bebida, adaptado a los gustos y al presupuesto de cada persona.
Cómo hacer un "spot" o estación de café en casa
El primer paso para armar una estación de café es elegir un lugar cómodo, como una esquina de la cocina, una repisa o una mesa auxiliar. La clave es reunir en un solo sector la cafetera, las tazas, el café y los accesorios que se utilizan habitualmente, sin ocupar más espacio del necesario.
Una propuesta sencilla para organizar la estación es con una superficie para la cafetera, repisas para guardar tazas y frascos, y un sector inferior para otros elementos. El diseño puede adaptarse a las dimensiones disponibles y al estilo de cada ambiente.
Para una versión más cómoda, alcanza con sumar una bandeja, recipientes herméticos para conservar el café, cucharitas, filtros y las tazas preferidas. También se puede incorporar un molinillo si se utilizan granos enteros. Conviene mantener el café protegido de la humedad, el calor y la luz directa para preservar mejor sus características.
Cuál es el mejor café para comprar: Brasil o Colombia
Elegir entre café de Brasil o de Colombia depende del sabor que se busque. El café brasileño suele asociarse con un cuerpo intenso, baja acidez y notas a chocolate, frutos secos y caramelo, por lo que es una opción habitual para quienes prefieren una taza de sabor amargo y menos ácido.
El café colombiano, en cambio, presenta perfiles variados según la región de cultivo. En general, se caracteriza por aromas intensos, notas frutales y acarameladas, y una acidez que puede ir de media a alta. Algunas variedades ofrecen un cuerpo medio-alto, mientras que otras tienen matices más florales o dulces.
No existe una única respuesta sobre cuál es mejor: la elección depende de las preferencias personales, el método de preparación y el tipo de tostado. Para quienes disfrutan del espresso con notas achocolatadas, un café brasileño puede ser una buena alternativa; quienes buscan mayor complejidad aromática y matices frutales pueden probar uno colombiano. Una forma práctica de decidir es comprar pequeñas cantidades de ambos orígenes y compararlos en la misma cafetera.
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