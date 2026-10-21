Un hombre perdió el control de un auto eléctrico en una concesionaria y destrozó la vidriera + Agregar ámbito en









El cliente quería comprar un vehículo chino 0 km y, mientras lo probaba en un local de avenida Carlos Pellegrini al 100, movió accidentalmente la palanca automática. El auto atravesó el frente del comercio e impactó contra un puesto de diarios. Fue imputado por daños.

Un hombre perdió el control de un auto eléctrico en una concesionaria y destrozó la vidriera.

Un hombre que tenía la intención de comprar un auto eléctrico chino 0 km protagonizó un insólito accidente en una concesionaria del microcentro porteño. Mientras inspeccionaba el vehículo para conocer sus características y comenzar los trámites de compra, movió accidentalmente la palanca automática, perdió el control de la unidad y atravesó la vidriera del local.

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El episodio ocurrió en una concesionaria, ubicada sobre la avenida Carlos Pellegrini 187, a metros del Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires. El automóvil salió hacia la vereda, impactó contra un puesto de diarios y provocó destrozos en el frente del comercio. Por el hecho, el cliente fue imputado en una causa por daños.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento. En las imágenes se observa cómo el vehículo comienza a desplazarse hacia la salida y cobra velocidad mientras el vendedor, que se encontraba en la parte trasera, se lleva las manos a la cabeza al advertir que el choque era inevitable.

Cómo fue el accidente en la concesionaria Según la información difundida sobre el episodio, el cliente estaba conociendo el interior del automóvil y sus prestaciones tecnológicas cuando accionó por error la palanca automática. El vehículo comenzó a moverse hacia la vereda y, debido a la pendiente del lugar, tomó velocidad sin que lograran detenerlo.

El auto atravesó la estructura vidriada del salón de ventas y salió a la calle. Una mujer que también observaba el vehículo consiguió apartarse a tiempo y evitó ser alcanzada por el rodado.

Tras romper el frente del comercio, el automóvil impactó contra un puesto de diarios instalado sobre la vereda. La estructura quedó destruida y parte de sus restos alcanzó a una camioneta que estaba estacionada en la calle, que también sufrió daños. La presencia del árbol y del puesto comercial resultó clave para detener el rodado, en una zona de circulación frecuente de peatones y vehículos. El episodio pudo haber tenido consecuencias más graves si el auto hubiera continuado avanzando. La intervención policial y la imputación por daños Tras el accidente, intervino la Policía de la Ciudad, que dio aviso a la Unidad de Flagrancia Este. La fiscalía dispuso notificar al cliente involucrado en el hecho en el marco de una causa por daños. Las imágenes de las cámaras de seguridad permiten reconstruir la secuencia, desde el momento en que el automóvil comienza a desplazarse dentro de la concesionaria hasta los impactos contra la vidriera y el puesto de diarios. La mecánica del episodio deberá esclarecerse para determinar qué provocó la pérdida de control. Por el momento, no se precisó si el accidente se debió exclusivamente a un error en la maniobra del conductor o si intervino alguna falla técnica del vehículo.

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