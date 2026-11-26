Lavaderos de autos en Argentina: cuánto cuesta lavar el vehículo y cómo impacta la caída del consumo + Agregar ámbito en









Los comerciantes ajustan sus tarifas para conservar clientes, mientras los conductores reconsideran los gastos de mantenimiento.

Los lavaderos de autos atraviesan una etapa de cambios en los hábitos de consumo. Magnific

Los lavaderos de autos están pasando por un período de menor actividad como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo. Ante el aumento del costo de vida, muchos propietarios de vehículos comenzaron a reducir la frecuencia con la que contratan este servicio, que compite con otros gastos como el mantenimiento del auto.

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La oferta abarca desde establecimientos que hacen limpiezas rápidas hasta espacios especializados en el cuidado de la carrocería. Ante la menor demanda, los comerciantes buscan sostener sus precios y mejorar la calidad de la atención para conservar a sus clientes habituales.

Los servicios de limpieza vehicular varían según el nivel de especialización y el tipo de tratamiento. Magnific De $20.000 a más de $150.000: la brecha de precios entre lo básico y el detailing Un lavado tradicional cuesta $20.000 para los autos y $25.000 para las camionetas, según un propietario de lavadero. Algunos comercios ofrecen servicios por $14.000, mientras que en el barrio porteño de Boedo se consiguen alternativas básicas desde $5.900.

Por otra parte, quienes buscan un cuidado más exhaustivo del vehículo pueden recurrir al detailing, una técnica de limpieza especializada que también permite conservar los tratamientos cerámicos o acrílicos aplicados sobre la carrocería. Estos trabajos pueden demandar entre una y cuatro horas, dependiendo de las características del vehículo y del servicio contratado. Los precios para las distintas modalidades son:

lavado básico: desde $5.900

lavado tradicional de autos: $20.000

lavado tradicional de camionetas: $25.000

detailing para autos: entre $60.000 y $120.000

detailing para camionetas: entre $80.000 y $150.000 En los establecimientos especializados, el ticket promedio puede alcanzar los $170.000, según los trabajos contratados. También existen emprendimientos particulares que ofrecen precios inferiores a los de los comercios tradicionales.

Los comerciantes buscan conservar a sus clientes frente al contexto económico actual. Magnific Agendas más flojas y clientes más selectivos: el nuevo termómetro del sector La caída del consumo redujo la cantidad de clientes y los tiempos de espera para conseguir un turno en los lavaderos especializados. Mientras que hace seis o siete meses era necesario reservar con entre 15 y 20 días de anticipación en algunos establecimientos, actualmente ese plazo se redujo a una semana. En los lavaderos la frecuencia entre los lavados bajó y ahora hay quienes esperan hasta 60 días para hacerlo. Los dueños de lavaderos explicaron que se nota una baja importante en la clientela. Ante la situación económica, las estrategias consisten en mantener los precios y la calidad del trabajo para evitar una mayor pérdida de clientes. Para los propietarios de lavaderos, el desafío pasa por conservar a los clientes habituales sin encarecer el servicio. En los establecimientos especializados, la menor frecuencia de las visitas también obliga a trabajar con agendas menos ocupadas que meses atrás.

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