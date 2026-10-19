Por qué no conviene cargar un auto eléctrico hasta el 100%: los motivos y cómo cuidar tu vehículo + Agregar ámbito en









Elon Musk explicó qué sucede cuando la batería se acerca a su capacidad máxima y por qué una práctica habitual puede hacer perder más tiempo del esperado.

La duración de la batería en los autos eléctricos, en el centro del debate Imagen: Freepik

Cargar completamente la batería de un vehículo eléctrico puede parecer la mejor alternativa para aprovechar al máximo su autonomía. Sin embargo, Elon Musk, CEO de Tesla, advirtió que alcanzar el 100% durante una parada en ruta no siempre resulta conveniente, especialmente cuando el objetivo es continuar el viaje lo antes posible.

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El empresario explicó que la velocidad de recarga no se mantiene constante durante todo el proceso. A medida que la batería acumula energía, el sistema del vehículo reduce progresivamente la potencia para evitar temperaturas y tensiones excesivas que puedan afectar su funcionamiento.

Por ese motivo, los últimos porcentajes de carga suelen demandar mucho más tiempo que los primeros, una característica que modifica la manera de planificar los viajes en vehículos eléctricos.

Musk incluso sostuvo que pasar del 80% al 100% puede llevar aproximadamente el mismo tiempo que recuperar energía desde el 0% hasta el 80%. Aunque esta comparación depende de cada vehículo y de las condiciones de recarga, permite comprender por qué esperar hasta completar la batería puede resultar poco eficiente.

Qué recomienda Tesla para cargar más rápido Durante los recorridos de larga distancia, Musk aconseja aprovechar el tramo de mayor potencia de los cargadores rápidos. Su propuesta consiste en realizar recargas aproximadamente entre el 10% y el 80%, siempre que la autonomía disponible permita llegar con seguridad a la siguiente estación.

Durante los recorridos de larga distancia, Musk aconseja aprovechar el tramo de mayor potencia de los cargadores rápidos. Su propuesta consiste en realizar recargas aproximadamente entre el 10% y el 80%, siempre que la autonomía disponible permita llegar con seguridad a la siguiente estación. Para explicar el fenómeno, el empresario comparó la batería con un estacionamiento: cuando hay muchos espacios libres, encontrar lugar es sencillo, pero cuando está casi completo, ocupar los últimos resulta más difícil. La comparación busca ilustrar cómo disminuye la velocidad de carga cuando la batería se aproxima a su límite. De todos modos, esto no significa que nunca deba cargarse un vehículo al 100%. Antes de iniciar un viaje largo, completar la batería puede ser útil para disponer de mayor autonomía. Además, las recomendaciones de carga cotidiana varían según la tecnología de cada batería. La clave, según el planteo de Musk, está en diferenciar una carga realizada antes de salir de casa de una parada rápida durante un trayecto. En este último caso, continuar circulando con el 80% puede ahorrar tiempo frente a esperar los últimos porcentajes.