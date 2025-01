Una encuesta reveló que el 20% de los centennials no quiere tener hijos

El 20% de los centennials de CABA no quiere tener hijos.

Una encuesta realizada por la consultora Sentimientos Públicos develó que el 77% de los centennials de la Ciudad de Buenos Aires quieren tener o ya tienen hijos y que el 20% de los jóvenes respondieron que no los tendrían .

Cuadro CABA tener hijos 2.jpg Lo que respondieron los centennials respecto a la maternidad y la paternidad. Encuesta Sentimientos Públicos

Dentro de las respuestas positivas, dos tercios cree que la maternidad o paternidad “mejoró su vida”, mientras que el otro tercio asegura que es algo que “a veces disfruta y otras no tanto”. Por su parte, el 13% afirmó que no tiene hijos pero “le hubiera gustado o le gustaría tener” y el 10% restante declaró haber elegido no tenerlos.