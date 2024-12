La Corte Suprema devolvió su cargo a la fiscal que investigó a Sergio Urribarri

En mayo de 2022, el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos suspendió de sus facultades a Goyeneche, por presuntas conductas incompatibles con el ejercicio de su cargo y en mal desempeño de sus funciones. Si bien la fiscal cuestionó su destitución a través de un recurso ante el Tribunal provincial, este fue rechazado y recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: "Como todo proceso obsceno nunca me entero. Sé que (el fallo de destitución) salió porque me lo han informado personas cercanas (al jurado). Pero no me lo han notificado. Espero que lo hagan hoy", había dicho en ese momento.