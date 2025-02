Empresas de EEUU advirtieron que la designación de jueces por decreto "erosiona la confianza y aleja inversiones"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmChamArgentina/status/1894871382611169685&partner=&hide_thread=false Argentina necesita previsibilidad y seguridad jurídica para impulsar un desarrollo sostenible y consolidarse como un país competitivo.



Compartimos nuestro posicionamiento frente a la designación por decreto de dos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. pic.twitter.com/ixXwtkfyDu — AmCham Argentina (@AmChamArgentina) February 26, 2025

Si bien reconocen que la decisión de Milei "tiene andamiaje legal previsto en la Constitución como un mecanismo extraordinario", no dudan en resaltar que "representa un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional que debe regir en una república democrática". El argumento de que el Senado no aprobó los pliegos y está en receso "no parece el camino más adecuado", indicaron, principalmente porque nos encontramos a días del inicio de las sesiones ordinarias.